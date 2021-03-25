В США отыскали уникальный грузовик Ford, потерянный 40 лет назад. И он в прекрасном состоянии

Премьера газотурбинного тягача и спроектиро­ванных для него сразу двух прицепов состоялась на Всемирной выставке в одно время с дебютом первого Ford Mustang. Высота Big Red достигала 4 метров, а длина всего автопоезда превышала 30 метров. Установ­ленный под кабиной газо­турбинный двигатель развивал около 600 л.с.

Новинка произвела своего рода сенсацию, однако позже проект был свёрнут и с начала 80-х о Big Red ничего не слышали. Данных не сохрани­лось даже в архивах Ford. Журналисты смогли проследить почти всю биографию уникального прототипа с того момента, когда он исчез из поля зрения.

Оказалось, что в конце 70-х грузовик принадлежал спортивной команде Holman-Moody, которую тогда поддер­живал Ford, причём попал он к спортс­менам почти случайно. Нынешний руково­дитель команды рассказал изданию, что перво­начально в боксах Holman-Moody машина оказалась после поломки на одной из выставок. Двигатель грузовика пытались запустить без моторного масла, что привело к необратимым поврежде­ниям, и у спортивной команды его оставили просто на время. Однако так и не забрали, а позже официально передали в собственность.

Машина хранилась у гонщиков около 10 лет, и в конце концов её продали первому же энтузиасту, который, как оказалось, ещё с момента премьеры считал себя фанатом Big Red. Он и владеет грузовиком по сей день, причём машина сейчас полностью отреставри­рована, включая газо­турбинный двигатель. Для этого нынешний хозяин вынужден был искать владельцев технической документации Ford на семейство моторов и инженеров, участво­вавших в их разработке, заказывать изготов­ление требуемых запчастей по старинным чертежам и тому подобное.

В итоге сгоревший двигатель удалось заменить аналогичным, но разви­вающим меньшую мощность — 525 л.с. Кроме того, нынешний владелец восстано­вил кузов и привёл грузовик почти в перво­зданный вид. Работа заняла два года и была завершена около 35 лет назад. С тех пор Big Red хранится в особом ангаре, а выезжал оттуда в последний раз примерно в 2000 году. При этом, по словам хозяина, рано или поздно Big Red займёт подобающее место в заводском музее Ford. Примечательно, что построенные специально для грузовика прицепы отыскать пока так и не удалось.