В США отыскали уникальный грузовик Ford, потерянный 40 лет назад. И он в прекрасном состоянии
Дмитрий Елизаров
Издание The Drive опубликовало отчёт о поисках экспериментального грузовика Ford с газотурбинным двигателем, показанного ещё в 1964 году и исчезнувшего в начале
Премьера газотурбинного тягача и спроектированных для него сразу двух прицепов состоялась на Всемирной выставке в одно время с дебютом первого Ford Mustang. Высота Big Red достигала 4 метров, а длина всего автопоезда превышала 30 метров. Установленный под кабиной газотурбинный двигатель развивал около 600 л.с.
Новинка произвела своего рода сенсацию, однако позже проект был свёрнут и с начала
80-хо Big Red ничего не слышали. Данных не сохранилось даже в архивах Ford. Журналисты смогли проследить почти всю биографию уникального прототипа с того момента, когда он исчез из поля зрения.
Оказалось, что в конце 70-х грузовик принадлежал спортивной команде Holman-Moody, которую тогда поддерживал Ford, причём попал он к спортсменам почти случайно. Нынешний руководитель команды рассказал изданию, что первоначально в боксах Holman-Moody машина оказалась после поломки на одной из выставок. Двигатель грузовика пытались запустить без моторного масла, что привело к необратимым повреждениям, и у спортивной команды его оставили просто на время. Однако так и не забрали, а позже официально передали в собственность.
Машина хранилась у гонщиков около 10 лет, и в конце концов её продали первому же энтузиасту, который, как оказалось, ещё с момента премьеры считал себя фанатом Big Red. Он и владеет грузовиком по сей день, причём машина сейчас полностью отреставрирована, включая газотурбинный двигатель. Для этого нынешний хозяин вынужден был искать владельцев технической документации Ford на семейство моторов и инженеров, участвовавших в их разработке, заказывать изготовление требуемых запчастей по старинным чертежам и тому подобное.
В итоге сгоревший двигатель удалось заменить аналогичным, но развивающим меньшую мощность — 525 л.с. Кроме того, нынешний владелец восстановил кузов и привёл грузовик почти в первозданный вид. Работа заняла два года и была завершена около 35 лет назад. С тех пор Big Red хранится в особом ангаре, а выезжал оттуда в последний раз примерно в 2000 году. При этом, по словам хозяина, рано или поздно Big Red займёт подобающее место в заводском музее Ford. Примечательно, что построенные специально для грузовика прицепы отыскать пока так и не удалось.
Компания Chrysler в 60-е годы прошлого века тоже экспериментировала с газотурбинными моторами. Один из легковых прототипов, построенных в то время, был на днях выставлен на продажу, и цена его может исчисляться миллионами долларов.