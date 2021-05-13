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Ошибка в рекламе обошлась Форду в миллион долларов, хоть и австралийских

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford, выводя на австралийский рынок спорткар Mustang Mach 1, указала в рекламных матери­алах ряд опций, которые на самом деле для модели недоступны. Как пишет Car Advice, разочаро­ванные клиенты подняли шум в соцсетях, и теперь, чтобы уладить конфликт, компания потратит не менее миллиона местных долларов (почти 58 миллионов рублей).

  • В рекламе указывалось, к примеру, что Ford Mustang Mach 1 можно оснастить адаптивным круиз-контролем, задними парк­трониками и противо­туманными фарами. Это оборудо­вание действи­тельно устанавли­вается на обычные Мустанги, продающи­еся в Австралии, однако на версии Mach 1 оно недоступно.

  • Дело в том, что такое купе получило ряд уникальных аэро­динами­ческих элементов, делающих невоз­можным, в частности, использо­вание сенсоров. Между тем, ранние рекламные материалы утверждали, что эти опции войдут в базовую комплектацию Mach 1.

  • Местное подразделение Ford подтвердило наличие ошибки. Произво­дитель заявил, что сожалеет о невнима­тель­ности и о том, что владельцы Mustang Mach 1 почув­ствовали себя разочаро­ванными. В качестве компенсации компания предложит покупате­лям Mach 1 бесплатный трек-день на трассе по их выбору, а также бесплатное трёхлетнее обслуживание.

  • Программа техобслуживания Mach 1 включает три посещения сервисной станции (на пробеге 15, 30 и 45 тысяч кило­метров либо каждый год) и стоит, по данным издания, около полутора тысяч местных долларов. Учитывая объём запланиро­ванной к продаже в Австралии партии Mach 1, издание делает вывод, что ошибка в рекламе обойдётся компании не менее чем в миллион.

  • Версия Mach 1 появилась у Ford Mustang летом прошлого года. Она отличается оригиналь­ными деталями экстерьера, особой отделкой салона и шасси, доработанным с привлече­нием компонентов от старшей модели Shelby GT350.

Как считаете, достойная компенсация?

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