Ошибка в рекламе обошлась Форду в миллион долларов, хоть и австралийских

В рекламе указывалось, к примеру, что Ford Mustang Mach 1 можно оснастить адаптивным круиз-контролем, задними парк­трониками и противо­туманными фарами. Это оборудо­вание действи­тельно устанавли­вается на обычные Мустанги, продающи­еся в Австралии, однако на версии Mach 1 оно недоступно.

Дело в том, что такое купе получило ряд уникальных аэро­динами­ческих элементов, делающих невоз­можным, в частности, использо­вание сенсоров. Между тем, ранние рекламные материалы утверждали, что эти опции войдут в базовую комплектацию Mach 1.

Местное подразделение Ford подтвердило наличие ошибки. Произво­дитель заявил, что сожалеет о невнима­тель­ности и о том, что владельцы Mustang Mach 1 почув­ствовали себя разочаро­ванными. В качестве компенсации компания предложит покупате­лям Mach 1 бесплатный трек-день на трассе по их выбору, а также бесплатное трёхлетнее обслуживание.

Программа техобслуживания Mach 1 включает три посещения сервисной станции (на пробеге 15, 30 и 45 тысяч кило­метров либо каждый год) и стоит, по данным издания, около полутора тысяч местных долларов. Учитывая объём запланиро­ванной к продаже в Австралии партии Mach 1, издание делает вывод, что ошибка в рекламе обойдётся компании не менее чем в миллион.