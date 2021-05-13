Ошибка в рекламе обошлась Форду в миллион долларов, хоть и австралийских
Дмитрий Елизаров
Компания Ford, выводя на австралийский рынок спорткар Mustang Mach 1, указала в рекламных материалах ряд опций, которые на самом деле для модели недоступны. Как пишет Car Advice, разочарованные клиенты подняли шум в соцсетях, и теперь, чтобы уладить конфликт, компания потратит не менее миллиона местных долларов (почти 58 миллионов рублей).
В рекламе указывалось, к примеру, что Ford Mustang Mach 1 можно оснастить адаптивным круиз-контролем, задними парктрониками и противотуманными фарами. Это оборудование действительно устанавливается на обычные Мустанги, продающиеся в Австралии, однако на версии
Mach 1оно недоступно.
Дело в том, что такое купе получило ряд уникальных аэродинамических элементов, делающих невозможным, в частности, использование сенсоров. Между тем, ранние рекламные материалы утверждали, что эти опции войдут в базовую комплектацию Mach 1.
Местное подразделение Ford подтвердило наличие ошибки. Производитель заявил, что сожалеет о невнимательности и о том, что владельцы Mustang Mach 1 почувствовали себя разочарованными. В качестве компенсации компания предложит покупателям Mach 1 бесплатный трек-день на трассе по их выбору, а также бесплатное трёхлетнее обслуживание.
Программа техобслуживания Mach 1 включает три посещения сервисной станции (на пробеге 15, 30 и 45 тысяч километров либо каждый год) и стоит, по данным издания, около полутора тысяч местных долларов. Учитывая объём запланированной к продаже в Австралии партии Mach 1, издание делает вывод, что ошибка в рекламе обойдётся компании не менее чем в миллион.
Версия Mach 1 появилась у Ford Mustang летом прошлого года. Она отличается оригинальными деталями экстерьера, особой отделкой салона и шасси, доработанным с привлечением компонентов от старшей модели Shelby GT350.