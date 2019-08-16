Инвесторы покупают акции FORD, думая, что это Ford. Но это не так

В США два преподавателя из Ратгерского универ­ситета провели исследо­вание и выяснили, что некоторые инвесторы путают названия компаний и по ошибке покупают акции не автомо­бильной корпорации Ford, а фирмы Forward Industries — небольшого произво­дителя футляров для медицин­ской техники. Об этом рассказал телеканал CNN.

Путаница происходит из-за того, что фирма Forward Industries на бирже обозначена аббреви­атурой FORD, тогда как акции корпо­рации Ford торгуются под простым символом F. И почти каждый раз, когда от автопроиз­водителя приходят громкие новости, синхронно меняются курсы обеих компаний.

Ещё более любопытный факт в том, что стоимость акции корпорации упала более чем на 46 процентов за последние пять лет, в то время как Forward Industries потеряла только 10,66 процента за тот же период. В результате ошибочная покупка ценных бумаг небольшой фирмы оказалась более удачным вложением.