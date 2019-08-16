Инвесторы покупают акции FORD, думая, что это Ford. Но это не так
Николай Андреев
В США два преподавателя из Ратгерского университета провели исследование и выяснили, что некоторые инвесторы путают названия компаний и по ошибке покупают акции не автомобильной корпорации Ford, а фирмы Forward Industries — небольшого производителя футляров для медицинской техники. Об этом рассказал телеканал CNN.
Путаница происходит из-за того, что фирма Forward Industries на бирже обозначена аббревиатурой FORD, тогда как акции корпорации Ford торгуются под простым символом F. И почти каждый раз, когда от автопроизводителя приходят громкие новости, синхронно меняются курсы обеих компаний.
Ещё более любопытный факт в том, что стоимость акции корпорации упала более чем на 46 процентов за последние пять лет, в то время как Forward Industries потеряла только 10,66 процента за тот же период. В результате ошибочная покупка ценных бумаг небольшой фирмы оказалась более удачным вложением.
И всё же, по словам доцентов университета Андрея Никифорова и Вадима Балашова, из-за ошибок инвесторы сейчас теряют более миллиона долларов в год на комиссиях.