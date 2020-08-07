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В России продаётся раритетный Ford, выпущенный 91 год назад. И он всё ещё на ходу

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Артём Шахнович

На Авто.ру выставлено объявление о продаже раритетного автомобиля Ford A 1929 года выпуска. Машина продаётся с документами за 2 500 000 рублей.

  • Продавец рассказывает, что приобрёл довоенный авто­мобиль в США. В настоящий момент двигатель и ходовая часть находятся в идеальном состоянии. 

  • Ford A оснащён 3,3-литровым четырёх­цилиндровым двигателем мощностью 40 л.с. Коробка передач — трёхступен­чатая механическая. Максимальная скорость модели — 105 км/ч.

  • Длина автомобиля — 4191 мм, колёсная база — 2629 мм, ширина — 1702 мм.

  • На этой модели Ford впервые применил привычные органы управления с педалями сцепления, тормоза, акселератора и рычагом КПП. Ранее в машинах американской марки педалей было тоже три, но только одна из них отвечала за движение задним ходом, а управление акселера­тором осуще­ствлялось рычажками на рулевой колонке справа.

  • Автомобиль производился с 1928 по 1931 год в девяти вариантах кузова. Всего было выпущено 4 858 644 экзем­пляра. Предше­ствен­ником был знаменитый Model T.

  • Цены на новый Ford A варьировались от 385 до 1400 долларов.

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