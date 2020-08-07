В России продаётся раритетный Ford, выпущенный 91 год назад. И он всё ещё на ходу
Артём Шахнович
На Авто.ру выставлено объявление о продаже раритетного автомобиля Ford A 1929 года выпуска. Машина продаётся с документами за
Продавец рассказывает, что приобрёл довоенный автомобиль в США. В настоящий момент двигатель и ходовая часть находятся в идеальном состоянии.
Ford A оснащён 3,3-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 40 л.с. Коробка передач — трёхступенчатая механическая. Максимальная скорость модели —
105 км/ч.
Длина автомобиля — 4191 мм, колёсная база — 2629 мм, ширина — 1702 мм.
На этой модели Ford впервые применил привычные органы управления с педалями сцепления, тормоза, акселератора и рычагом КПП. Ранее в машинах американской марки педалей было тоже три, но только одна из них отвечала за движение задним ходом, а управление акселератором осуществлялось рычажками на рулевой колонке справа.
Автомобиль производился с 1928 по 1931 год в девяти вариантах кузова. Всего было выпущено
4 858 644экземпляра. Предшественником был знаменитый Model T.
Цены на новый Ford A варьировались от 385 до 1400 долларов.