В России продаётся раритетный Ford, выпущенный 91 год назад. И он всё ещё на ходу

Продавец рассказывает, что приобрёл довоенный авто­мобиль в США. В настоящий момент двигатель и ходовая часть находятся в идеальном состоянии.

Ford A оснащён 3,3-литровым четырёх­цилиндровым двигателем мощностью 40 л.с. Коробка передач — трёхступен­чатая механическая. Максимальная скорость модели — 105 км/ч.

Длина автомобиля — 4191 мм, колёсная база — 2629 мм, ширина — 1702 мм.

На этой модели Ford впервые применил привычные органы управления с педалями сцепления, тормоза, акселератора и рычагом КПП. Ранее в машинах американской марки педалей было тоже три, но только одна из них отвечала за движение задним ходом, а управление акселера­тором осуще­ствлялось рычажками на рулевой колонке справа.

Автомобиль производился с 1928 по 1931 год в девяти вариантах кузова. Всего было выпущено 4 858 644 экзем­пляра. Предше­ствен­ником был знаменитый Model T.