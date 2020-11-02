Компания Ford добавит пикапу F-150 автопилот за 125 тысяч рублей

Речь о системе Active Drive Assist (ADA), которая позволяет водителю на длительное время отпускать руль. Однако работает это только на заранее «одобренных» навигатором дорогах — так называемых Hands-Free Zones. Их общая протяжённость в Северной Америке составляет 160 тысяч километров. Работать ADA начнёт в третьем квартале 2021 года.

Для покупателей F-150 2021 модельного года в топовой комплектации Limited система ADA будет базовым оснащением, доплата за пакет Ford Co-Pilot 360 Active 2.0 потребуется при покупке пикапов попроще.

При этом, если работать ADA начнёт только в 2021-м, то заказать необходимое оборудование можно уже сейчас — это опция Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package за 895 долларов (71 тысяча рублей). Ещё 600 долларов нужно будет доплатить за обновление ПО, которое откроет функции автопилота в 2021 году. Доступ ко всем обновлениям будет открыт на три года.