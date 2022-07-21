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Ford закрыл приём заказов на Focus и Fiesta в Европе

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford прекратила принимать индивидуальные заказы на модели Focus и Fiesta на европейском рынке. Об этом изданию Automotive News заявил представитель компании. Связывают это со сложностями в производстве, однако полностью выпуск этих моделей Ford не прекращает — их будут собирать, но меньшими объёмами и в фиксированных комплектациях.

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  • Сбои в логистических цепочках, затрудняющие полноценную работу заводов, привели к большим очередям: прогнозируемый срок поставок новых «Фордов» по последним сделанным заказам — весна следующего года, а по некоторым моделям и версиям очереди могут достигать 12 месяцев и более. Сказывается на работе концерна и ситуация на энергетическом рынке.
  • По прогнозу Ford, объёмы производства на заводе в немецком Саарлуисе, где выпускают Focus, по итогам года сократятся с плановых 195 тысяч машин до 117 тысяч единиц. При этом в 2023 году особого улучшения ситуации не ожидают: предварительные планы на следующий год составляют 143 тысячи машин.

Полностью прекратить выпуск Фокуса концерн планирует в 2025 году. Прямого наследника у него не будет: Ford планомерно переориентирует свою модельную линейку на электромобили. По этой причине концерн может закрыть немецкий завод, так как здесь просто нечего будет собирать.

Приходилось стоять в долгой очереди за автомобилем?

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