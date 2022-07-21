Ford закрыл приём заказов на Focus и Fiesta в Европе

Компания Ford прекратила принимать индивидуальные заказы на модели Focus и Fiesta на европейском рынке. Об этом изданию Automotive News заявил представитель компании. Связывают это со сложностями в производстве, однако полностью выпуск этих моделей Ford не прекращает — их будут собирать, но меньшими объёмами и в фиксированных комплектациях.