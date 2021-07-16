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Ford выпустил духи с ароматом бензина

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Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение Ford выпустило новый парфюм с говорящим названием Mach-Eau — его предназначают для потенциальных покупателей электрокроссовера Mustang Mach-E, которые не готовы полностью расстаться с ощущениями от традиционных ДВС. При этом купить духи не получится.

  • Ford провёл опрос среди водителей, и около 20% уверенно заявили, что больше всего при переходе на электротягу им будет не хватать запаха бензина. В целом же этот специфический аромат так или иначе упомянули 70% участников опроса.
  • Поэтому компания Ford в содружестве с фирмой Olfiction и Британским обществом парфюмеров создала особый аромат «для тех, кто жаждет динамики Mach-E, но всё ещё неравнодушен к ностальгическим запахам бензиновых автомобилей». Помимо собственно запаха бензина парфюм включает в себя «дымчатые аккорды» и «нотки резины». Однако самого бензина в составе аромата нет.
  • Участвовавшие в работе над Mach-Eau химики синтезировали его запах после изучения веществ, выделяемых двигателями и салонами автомобилей. При этом впоследствии букет дополнили шлейфами имбиря, лаванды и сандала.
  • Проект реализован в основном ради того, чтобы ещё раз попытаться развенчать мифы, до сих пор окружающие электрический транспорт, и переубедить особо консервативных автовладельцев. В свободную продажу Mach-Eau отправлять не планируется.

Оригинальные парфюмы для автомобилей создаёт, к примеру, подразделение Maybach компании Merceedes-Benz: капсулы с ними встраиваются в бортовую климатическую систему и служат своего рода ароматизаторами.

А вам нравится запах бензина?

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