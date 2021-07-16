Ford выпустил духи с ароматом бензина

Европейское подразделение Ford выпустило новый парфюм с говорящим названием Mach-Eau — его предназначают для потенциальных покупателей электрокроссовера Mustang Mach-E, которые не готовы полностью расстаться с ощущениями от традиционных ДВС. При этом купить духи не получится.