Ford выпустил духи с ароматом бензина

Материал по теме
1400-сильный Mustang Mach-E превратился в острый соус, но купить его не получится
Гигантские ноздри и выдвижные ручки: марка BMW показала, какой могла стать «семёрка» в 90-х
Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение Ford выпустило новый парфюм с говорящим названием Mach-Eau — его предназначают для потенциальных покупателей электрокроссовера Mustang Mach-E, которые не готовы полностью расстаться с ощущениями от традиционных ДВС. При этом купить духи не получится.
Оригинальные парфюмы для автомобилей создаёт, к примеру, подразделение Maybach компании Merceedes-Benz: капсулы с ними встраиваются в бортовую климатическую систему и служат своего рода ароматизаторами.