Ford впервые показал на видео новый электрофургон

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На медиасистеме электропикапа Ford можно будет играть в игры
С молотка уйдёт масл-кар, первым в мире разогнавшийся до 322,58 км/ч
Дмитрий Елизаров
Компания Ford опубликовала видеотизер коммерческого электрокара, премьера которого состоится 9 мая. Официально его название не разглашается, но по линиям светодиодной оптики в будущей новинке можно опознать электрическую альтернативу Tourneo Custom. Всего в течение двух ближайших лет Ford рассчитывает довести число коммерческих моделей на электротяге до пяти.
Электрокар e-Transit компания Ford представила ещё в 2020 году. Эта модель превратилась в целое семейство с разными типами и размерами кузовов, но только одним электромотором — 269-сильным агрегатом на задней оси.