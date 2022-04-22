Ford впервые показал на видео новый электрофургон

Компания Ford опубликовала видеотизер коммерческого электрокара, премьера которого состоится 9 мая. Официально его название не разглашается, но по линиям светодиодной оптики в будущей новинке можно опознать электрическую альтернативу Tourneo Custom. Всего в течение двух ближайших лет Ford рассчитывает довести число коммерческих моделей на электротяге до пяти.