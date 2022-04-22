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Ford впервые показал на видео новый электрофургон

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала видеотизер коммерческого электрокара, премьера которого состоится 9 мая. Официально его название не разглашается, но по линиям светодиодной оптики в будущей новинке можно опознать электрическую альтернативу Tourneo Custom. Всего в течение двух ближайших лет Ford рассчитывает довести число коммерческих моделей на электротяге до пяти.

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  • О своих планах на коммерческий сегмент компания рассказывала в середине марта. Тогда был опубликован тизер с названиями будущих новинок: к уже имеющемуся у Ford фургону e‑Transit и анонсированному Tourneo Custom EV должны присоединиться Transit Courier, Tourneo Courier и Transit Custom.
  • На какой именно платформе будет базироваться новинка, пока неизвестно. По версии издания Motor1, для электрической версии фургона адаптируют нынешнюю архитектуру, изначально спроекти­рованную под ДВС. При этом ранее сообщалось, что Ford может получить доступ к фолькс­вагеновской архитектуре MEB, но, в отличие от самого VW, будет строить на её основе только пассажирские модели.
  • Премьера новинки в начале мая не означает скорого старта продаж. По предварительным данным, производство электро­фургона и вывод его на рынок европейское подразделение Ford запланировало только на 2023 год.

Электрокар e-Transit компания Ford представила ещё в 2020 году. Эта модель превратилась в целое семейство с разными типами и размерами кузовов, но только одним электромотором — 269-сильным агрегатом на задней оси.

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