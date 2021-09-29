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Ford вложит 11,4 миллиарда долларов в новые заводы. Это крупнейшая инвестиция компании в истории
Новости

Кирилл Малышев

Ford Motor за 11,4 миллиарда долларов построит с нуля производственный комплекс, где станут делать электромобили и батареи для них. Компания называет это самой масштабной инвестицией в своей истории, пишет The Drive.

  • Ford реализует проект совместно со своим партнёром по производству аккумуляторов SK Innovation. Кластер расположится сразу в двух штатах, Теннесси и Кентукки. В него войдут завод электро­мобилей и три завода, выпускающих батареи. Суммарно они дадут 11 000 новых рабочих мест.
  • По размерам площадка будет больше напоминать небольшой город. Только сборка электро­мобилей займёт почти 10 квадратных километров. Поэтому её окрестили Blue Oval City. Ещё примерно столько же придётся на аккумуляторные производства.
  • Пока известно лишь об одной модели, которую здесь будут делать. Ей станет электрический пикап F‑150 Lightning. Но, скорее всего, им гамма не ограничится, хотя спрос на него ожидается огромным: обычный Ford F‑150 вот уже много лет является абсолютным лидером американского рынка.
  • Ford обещает сделать ультра­современное производство с активным использо­ванием альтер­нативных источников энергии, чтобы оно оказалось углеродно нейтральным. Заработать комплекс должен в 2025 году.

Ford F-150 Lightning отличается от бензинового собрата не только силовой установкой, но и независимой задней подвеской. Мощность машины составит 430 или 571 л.с. в зависимости от версии. Можно будет выбрать и ёмкость батарей: на 370 или 480 километров без подзарядки.

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