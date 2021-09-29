Ford вложит 11,4 миллиарда долларов в новые заводы. Это крупнейшая инвестиция компании в истории

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Батареи для Ford будет перерабатывать фирма бывшего топ-менеджера Tesla
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Кирилл Малышев
Ford Motor за 11,4 миллиарда долларов построит с нуля производственный комплекс, где станут делать электромобили и батареи для них. Компания называет это самой масштабной инвестицией в своей истории, пишет The Drive.
Ford F-150 Lightning отличается от бензинового собрата не только силовой установкой, но и независимой задней подвеской. Мощность машины составит 430 или 571 л.с. в зависимости от версии. Можно будет выбрать и ёмкость батарей: на 370 или 480 километров без подзарядки.