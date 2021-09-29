Ford вложит 11,4 миллиарда долларов в новые заводы. Это крупнейшая инвестиция компании в истории

Ford реализует проект совместно со своим партнёром по производству аккумуляторов SK Innovation. Кластер расположится сразу в двух штатах, Теннесси и Кентукки. В него войдут завод электро­мобилей и три завода, выпускающих батареи. Суммарно они дадут 11 000 новых рабочих мест.

По размерам площадка будет больше напоминать небольшой город. Только сборка электро­мобилей займёт почти 10 квадратных километров. Поэтому её окрестили Blue Oval City. Ещё примерно столько же придётся на аккумуляторные производства.

Пока известно лишь об одной модели, которую здесь будут делать. Ей станет электрический пикап F‑150 Lightning. Но, скорее всего, им гамма не ограничится, хотя спрос на него ожидается огромным: обычный Ford F‑150 вот уже много лет является абсолютным лидером американского рынка.

Ford обещает сделать ультра­современное производство с активным использо­ванием альтер­нативных источников энергии, чтобы оно оказалось углеродно нейтральным. Заработать комплекс должен в 2025 году.

Ford F-150 Lightning отличается от бензинового собрата не только силовой установкой, но и независимой задней подвеской. Мощность машины составит 430 или 571 л.с. в зависимости от версии. Можно будет выбрать и ёмкость батарей: на 370 или 480 километров без подзарядки.