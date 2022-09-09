Автопилот Ford теперь умеет перестраиваться и снижать скорость перед поворотами

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Дмитрий Елизаров
Компания Ford выпустила обновлённый до версии 1.2 программный комплекс системы полуавтономного управления BlueCruise. Система теперь умеет автоматически перестраиваться, а также снижать скорость перед крутым поворотом. Обновлённый «автопилот» будет доступен уже нынешней осенью.
Одной из самых продвинутых систем автономного управления для серийных легковых автомобилей считается Drive Pilot от Mercedes-Benz. Компании удалось убедить регулирующие органы, что возможности системы позволят водителю время от времени отвлекаться от дороги и безопасность от этого не пострадает.