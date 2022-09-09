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Автопилот Ford теперь умеет перестраиваться и снижать скорость перед поворотами
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Дмитрий Елизаров

Компания Ford выпустила обновлённый до версии 1.2 программный комплекс системы полуавтономного управления BlueCruise. Система теперь умеет автоматически перестраиваться, а также снижать скорость перед крутым поворотом. Обновлённый «автопилот» будет доступен уже нынешней осенью.

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  • При включённом BlueCruise во время движения по магистрали водителю не придётся вращать руль, чтобы перестроиться: достаточно отдать электронике команду на смену полосы движения, включив сигнал поворота.
  • За контроль скорости теперь отвечает ещё и новая функция Predictive Speed Assist. Она позволит автомобилю автоматически замедлиться до нужного темпа перед крутым поворотом. Кроме того, электроника предупредит водителя о причине замедления.
  • Наконец, добавленная в список функция In-Line Repositioning отвечает за более естественное поведение автомобиля при движении в полосе. К примеру, обнаружив в соседних полосах крупногабаритный транспорт, «автопилот» слегка сместит автомобиль в сторону от него в пределах полосы.
  • Систему BlueCruise можно использовать не на всех дорогах США, но их общая длина уже превышает 200 тысяч километров. Первой моделью Ford, на которой появится обновлённый «автопилот», станет Mustang Mach-E нового модельного года. Кроме того, система будет доступна и для новых Lincoln. Можно ли будет обновить до версии 1.2 уже проданные автомобили с BlueCruise, пока не уточняется.

Одной из самых продвинутых систем автономного управления для серийных легковых автомобилей считается Drive Pilot от Mercedes-Benz. Компании удалось убедить регулирующие органы, что возможности системы позволят водителю время от времени отвлекаться от дороги и безопасность от этого не пострадает.

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