Автопилот Ford теперь умеет перестраиваться и снижать скорость перед поворотами

Систему BlueCruise можно использовать не на всех дорогах США, но их общая длина уже превышает 200 тысяч километров. Первой моделью Ford, на которой появится обновлённый «автопилот», станет Mustang Mach-E нового модельного года. Кроме того, система будет доступна и для новых Lincoln. Можно ли будет обновить до версии 1.2 уже проданные автомобили с BlueCruise, пока не уточняется.