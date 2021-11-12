Ford ускорит зарядку электромобилей при помощи инновационного кабеля

Основной проблемой передачи энергии по проводам исследователи посчитали перегрев: опасность чересчур сильного нагрева кабелей при подаче тока слишком высокой мощности вынуждает ограничивать количество энергии. Поэтому инженеры разрабатывают сверхсовременный кабель с собственной альтернативной системой охлаждения.

В обшивке нового кабеля используется некий хладагент, который способен отводить излишнее тепло за счёт собственного испарения. Утверждается, что такой подход окажется более эффективным, чем принятые сейчас традиционные жидкостные системы охлаждения.

Как заявили в университете, эта концепция может оказаться решением для ситуаций, когда количество выделяемого при зарядке тепла превышает возможности современных технологий. В перспективе работа в этом направлении позволит сделать время зарядки аккумуляторов сопоставимым со временем, которое требуется на заправку топливных баков автомобилей с традиционными ДВС. Однако на переход к стадии практических испытаний исследователям потребуется ещё минимум два года разработки.

Работа над сокращением времени зарядки сейчас ведётся в основном в направлении совершенствования самих аккумуляторов. К примеру, о возможном прорыве в этом направлении за последние месяцы объявляли компания Mahle, австралийская Graphene Manufacturing и инженеры американского университета Сан-Диего.