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Дизайнеры по патентам воссоздали облик электрокара Apple

Ford ускорит зарядку электромобилей при помощи инновационного кабеля

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Дмитрий Елизаров

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Инженеры концерна Ford и университета Пердью в США разрабатывают оригинальное решение для ускорения зарядки аккумуляторов электромобилей. Уже готовится патентная заявка на инновационный кабель для зарядных станций, который сможет пропускать электроток большей мощности без вреда для собственного состояния.

  • Основной проблемой передачи энергии по проводам исследователи посчитали перегрев: опасность чересчур сильного нагрева кабелей при подаче тока слишком высокой мощности вынуждает ограничивать количество энергии. Поэтому инженеры разрабатывают сверхсовременный кабель с собственной альтернативной системой охлаждения.
  • В обшивке нового кабеля используется некий хладагент, который способен отводить излишнее тепло за счёт собственного испарения. Утверждается, что такой подход окажется более эффективным, чем принятые сейчас традиционные жидкостные системы охлаждения.
  • Как заявили в университете, эта концепция может оказаться решением для ситуаций, когда количество выделяемого при зарядке тепла превышает возможности современных технологий. В перспективе работа в этом направлении позволит сделать время зарядки аккумуляторов сопоставимым со временем, которое требуется на заправку топливных баков автомобилей с традиционными ДВС. Однако на переход к стадии практических испытаний исследователям потребуется ещё минимум два года разработки.

Работа над сокращением времени зарядки сейчас ведётся в основном в направлении совершенствования самих аккумуляторов. К примеру, о возможном прорыве в этом направлении за последние месяцы объявляли компания Mahle, австралийская Graphene Manufacturing и инженеры американского университета Сан-Диего.

Ультратехнологичный зарядный кабель — это ж надо, верно?

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