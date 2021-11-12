Ford ускорит зарядку электромобилей при помощи инновационного кабеля

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Инженеры концерна Ford и университета Пердью в США разрабатывают оригинальное решение для ускорения зарядки аккумуляторов электромобилей. Уже готовится патентная заявка на инновационный кабель для зарядных станций, который сможет пропускать электроток большей мощности без вреда для собственного состояния.
Работа над сокращением времени зарядки сейчас ведётся в основном в направлении совершенствования самих аккумуляторов. К примеру, о возможном прорыве в этом направлении за последние месяцы объявляли компания Mahle, австралийская Graphene Manufacturing и инженеры американского университета Сан-Диего.