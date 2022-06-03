Ford Sollers не возобновит работу в ближайшее время

«Сегодня работники Ford Sollers без расторжения трудовых контрактов могут переходить на другую работу. Министерство труда Татарстана в этом отношении работу проводит», — приводит агентство заявление министра.

Мидхат Шагиахметов также отметил, что все компенсации, положенные работникам, находящимся в простое, выплачиваются в положенном порядке, и претензий со стороны сотрудников Ford Sollers нет.

На заводе совместного предприятия в Елабуге выпускались главным образом коммерческие модели семейства Transit, которое считалось в России вторым по популярности в своём сегменте после «ГАЗели». О приостановке деятельности в России компания Ford объявила в начале марта. В совместном предприятии американской компании принадлежит доля в 49%.