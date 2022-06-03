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Ford Sollers не возобновит работу в ближайшее время

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Дмитрий Елизаров

У руководства завода Ford Sollers в Елабуге нет на данный момент решений о возобновлении производства. Об этом агентству ТАСС заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Сотрудников предприятия уже начали переводить на другие работы.

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  • «Сегодня работники Ford Sollers без расторжения трудовых контрактов могут переходить на другую работу. Министерство труда Татарстана в этом отношении работу проводит», — приводит агентство заявление министра.
  • Мидхат Шагиахметов также отметил, что все компенсации, положенные работникам, находящимся в простое, выплачиваются в положенном порядке, и претензий со стороны сотрудников Ford Sollers нет.

На заводе совместного предприятия в Елабуге выпускались главным образом коммерческие модели семейства Transit, которое считалось в России вторым по популярности в своём сегменте после «ГАЗели». О приостановке деятельности в России компания Ford объявила в начале марта. В совместном предприятии американской компании принадлежит доля в 49%.

При прочих равных выбрали бы «ГАЗель» или Ford Transit?

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