Ford Sollers не возобновит работу в ближайшее время

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Производство нового Ford Transit в России перешло под контроль Sollers
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Дмитрий Елизаров
У руководства завода Ford Sollers в Елабуге нет на данный момент решений о возобновлении производства. Об этом агентству ТАСС заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Сотрудников предприятия уже начали переводить на другие работы.
На заводе совместного предприятия в Елабуге выпускались главным образом коммерческие модели семейства Transit, которое считалось в России вторым по популярности в своём сегменте после «ГАЗели». О приостановке деятельности в России компания Ford объявила в начале марта. В совместном предприятии американской компании принадлежит доля в 49%.