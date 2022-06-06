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Ford сократит производство модели Focus в Европе

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford намерена значительно сократить объёмы выпуска модели Focus и её заряженной версии ST на заводе в немецком Саарлуисе. Как пишет Automotive News, процесс сокращения будет запущен в конце лета. В первую очередь связывают это с падением спроса и переориентацией Ford на электромобили, однако завод уже сейчас испытывает дефицит электронных компонентов.

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  • По данным издания, в мае европейцы приобрели немногим более 27 тысяч Ford Focus — это падение продаж более чем на 28%. Частично сокращение продаж связывают с задержками поставок, которые в свою очередь вызваны нехваткой электронных компонентов — в том числе и для медиасистем SYNC 4.
  • Попутно снижается популярность и конкурирующих моделей: по данным Motor1, европейские продажи упали на четверть, Skoda Octavia нашла на 44,7% меньше покупателей, а премиальный Audi A3 приобретали на 12% реже.
  • Решение о судьбе завода, на котором сейчас работают более 6 тысяч человек, будет принято до конца нынешнего месяца. Ранее Ford объявлял о значительных инвестициях в развитие собственной электрической линейки и её европейского производства, однако предприятие в Саарлуисе среди заводов, которые получат финансовые вливания, не упоминалось.

В США концерн также намерен потратить несколько миллиардов долларов на расширение производства электрокаров. Однако уже предусмотрены и вложения в новое поколение культового Мустанга, который, как стало известно официально, сохранит механическую коробку передач.

Купили бы новый Ford Focus?

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