Ford сократит производство модели Focus в Европе

По данным издания, в мае европейцы приобрели немногим более 27 тысяч Ford Focus — это падение продаж более чем на 28%. Частично сокращение продаж связывают с задержками поставок, которые в свою очередь вызваны нехваткой электронных компонентов — в том числе и для медиасистем SYNC

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