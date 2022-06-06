Ford сократит производство модели Focus в Европе

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Дмитрий Елизаров
Компания Ford намерена значительно сократить объёмы выпуска модели Focus и её заряженной версии ST на заводе в немецком Саарлуисе. Как пишет Automotive News, процесс сокращения будет запущен в конце лета. В первую очередь связывают это с падением спроса и переориентацией Ford на электромобили, однако завод уже сейчас испытывает дефицит электронных компонентов.
В США концерн также намерен потратить несколько миллиардов долларов на расширение производства электрокаров. Однако уже предусмотрены и вложения в новое поколение культового Мустанга, который, как стало известно официально, сохранит механическую коробку передач.