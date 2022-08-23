Ford сократит 3000 сотрудников по всему миру

Самые массовые сокращения произойдут на заводах в Северной Америке и Индии.

Генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что у автопроизводителя слишком много людей, которые в настоящее время недостаточно компетентны в области электромобилей и цифровых сервисов.

Рабочих мест лишатся в основном сотрудники, которые занимаются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, но Джим Фарли предупредил, что сокращение персонала затронет все подразделения компании.

В дальнейшем Ford планирует активную разработку широкой линейки электрокаров и программного обеспечения для них. Сейчас операционная деятельность компании разделена на три направления: электромобили, «традиционные» автомобили и коммерческий транспорт.

Прибыль Tesla в этом году превысила показатели Ford, из-за чего руководство нацелены сокращать расходы.

В конце 2018 года корпорация General Motors сократила 14 000 сотрудников, чтобы ускорить реализацию стратегии по производству электромобилей. Однако в следующем году и Ford, и GM могут столкнуться с трудностями, когда начнут переговоры о заключении контракта с Объединённым профсоюзом рабочих автомобильной промышленности (UAW): эксперты предполагают, что многие рабочие места будут распределены не на основных заводах, а на конвейерах по выпуску аккумуляторов и оборудования для электромобилей.

Ранее компания Ford прекратила принимать индивидуальные заказы на модели Focus и Fiesta в Европе — это связано со сложностями в производстве, но их продолжат собирать, хоть и в меньших объёмах и в фиксированных комплектациях.