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Ford сократит 3000 сотрудников по всему миру
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Американский автогигант Ford планирует сократить 3000 сотрудников — штатных и тех, кто работает по контракту, сообщает Reuters. Такой шаг компания предпринимает с целью реструктуризировать бизнес и опередить Tesla на рынке электрокаров. 

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  • Самые массовые сокращения произойдут на заводах в Северной Америке и Индии. 
  • Генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что у автопроизводителя слишком много людей, которые в настоящее время недостаточно компетентны в области электромобилей и цифровых сервисов. 
  • Рабочих мест лишатся в основном сотрудники, которые занимаются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, но Джим Фарли предупредил, что сокращение персонала затронет все подразделения компании.
  • В дальнейшем Ford планирует активную разработку широкой линейки электрокаров и программного обеспечения для них. Сейчас операционная деятельность компании разделена на три направления: электромобили, «традиционные» автомобили и коммерческий транспорт. 
  • Прибыль Tesla в этом году превысила показатели Ford, из-за чего руководство нацелены сокращать расходы.

В конце 2018 года корпорация General Motors сократила 14 000 сотрудников, чтобы ускорить реализацию стратегии по производству электромобилей. Однако в следующем году и Ford, и GM могут столкнуться с трудностями, когда начнут переговоры о заключении контракта с Объединённым профсоюзом рабочих автомобильной промышленности (UAW): эксперты предполагают, что многие рабочие места будут распределены не на основных заводах, а на конвейерах по выпуску аккумуляторов и оборудования для электромобилей.

Ранее компания Ford прекратила принимать индивидуальные заказы на модели Focus и Fiesta в Европе — это связано со сложностями в производстве, но их продолжат собирать, хоть и в меньших объёмах и в фиксированных комплектациях.

Когда-нибудь попадали под сокращение?

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