Оставить коммент

Китайцы помогут Египту разработать электрокар за 20 тысяч долларов

Ford снял свою версию Джимханы — в Румынии и с раллийным кроссовером

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Ford опубликовала полноценный дрифтовый триллер длиной около трёх минут: в коротко­метражном фильме обычный кроссовер Puma превращается в раллийный болид и эффектно ездит по территории завода в управля­емом заносе. Фильм посвящён главным образом миллион­ному авто­мобилю, собранному на заводе Ford в румынском Крайове, но также демонстри­рует достоин­ства гибридной силовой установки машины для ралли.

  • По сюжету, оставленный на ночь на территории завода Ford Puma превращается во время грозы в свою особо мощную и дерзкую ипостась. Повсеместно применя­емые авторами фильма электриче­ские разряды служат намёком на электрифи­цированную природу спорткара.
  • В съёмках участвовал настоящий раллийный болид на базе кроссовера Puma, подготов­ленный подраз­делением M‑Sport. Пятидверка под названием M‑Sport Ford Puma Rally1 оснащена силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора, который дополнили электро­двигателем на 100 киловатт (136 л.с.) и 3,9-киловаттным аккуму­лятором. Электрическая часть силовой установки весит около 95 кило­граммов и встроена в специально разработанный корпус — он призван защищать компоненты от повреждения в случае аварии на трассе.
  • Аккумуляторную батарею можно подзаряжать от стороннего источника: по расчётам разработчиков, на это уйдёт около 25 минут. Между этапами и по городским улицам при необходимости M-Sport Ford Puma Rally1 может пере­двигаться не задействуя ДВС.
  • Ожидается, что на первые старты раллийный вседорожник выйдет уже в январе следующего года.

В октябре главным героем трюкового видео от Ford стал электрокар Ford Mustang Mach‑E 1400: гонщик Вон Гиттин-младший ездил на нём в управляемом заносе по дорогам Фарерских островов.

Похоже на Джимхану, как считаете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я