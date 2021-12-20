Ford снял свою версию Джимханы — в Румынии и с раллийным кроссовером

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Посмотрите на битву кроссовера Ford Puma ST против его же маленькой копии
Китайцы помогут Египту разработать электрокар за 20 тысяч долларов
Компания Ford опубликовала полноценный дрифтовый триллер длиной около трёх минут: в короткометражном фильме обычный кроссовер Puma превращается в раллийный болид и эффектно ездит по территории завода в управляемом заносе. Фильм посвящён главным образом миллионному автомобилю, собранному на заводе Ford в румынском Крайове, но также демонстрирует достоинства гибридной силовой установки машины для ралли.
В октябре главным героем трюкового видео от Ford стал электрокар Ford Mustang Mach‑E 1400: гонщик Вон Гиттин-младший ездил на нём в управляемом заносе по дорогам Фарерских островов.