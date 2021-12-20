Ford снял свою версию Джимханы — в Румынии и с раллийным кроссовером

Компания Ford опубликовала полноценный дрифтовый триллер длиной около трёх минут: в коротко­метражном фильме обычный кроссовер Puma превращается в раллийный болид и эффектно ездит по территории завода в управля­емом заносе. Фильм посвящён главным образом миллион­ному авто­мобилю, собранному на заводе Ford в румынском Крайове, но также демонстри­рует достоин­ства гибридной силовой установки машины для ралли.