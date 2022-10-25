Ford снимет с производства хэтчбек Fiesta в 2023 году

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Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение концерна Ford завершит производство компактного семейства Fiesta в 2023 году — через 46 лет и 8 поколений после появления модели. Как пишет Autocar, связано это с падением спроса и общим нынешним курсом компании на электрификацию. На смену Фиесте в 2024 году может прийти некий электрокар.
В 2025 году Ford рассчитывает свернуть также производство семейства Focus. Прямого преемника у него не будет, однако это место в линейке компании отдадут некоему электрическому вседорожнику. Возможно, им станет одна из моделей, которые Ford сейчас разрабатывает в содружестве с Volkswagen.