Ford снимет с производства хэтчбек Fiesta в 2023 году

В падении спроса на Ford Fiesta винят как непосредственных конкурентов (в первую очередь Opel Corsa), так и другие модели из европейской линейки Ford

— например, соплатформенный вседорожник Puma. Если спрос на Fiesta

к концу лета упал на 45% по сравнению с 2021 годом (до 39 тысяч экземпляров), то Ford Puma за тот же период разошёлся тиражом более 90 тысяч машин.