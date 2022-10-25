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Ford снимет с производства хэтчбек Fiesta в 2023 году
Новости

Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение концерна Ford завершит производство компактного семейства Fiesta в 2023 году — через 46 лет и 8 поколений после появления модели. Как пишет Autocar, связано это с падением спроса и общим нынешним курсом компании на электрификацию. На смену Фиесте в 2024 году может прийти некий электрокар.

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  • В падении спроса на Ford Fiesta винят как непосредственных конкурентов (в первую очередь Opel Corsa), так и другие модели из европейской линейки Ford — например, соплатформенный вседорожник Puma. Если спрос на Fiesta к концу лета упал на 45% по сравнению с 2021 годом (до 39 тысяч экземпляров), то Ford Puma за тот же период разошёлся тиражом более 90 тысяч машин.
  • В Ford отказались от комментариев, пообещав поделиться дополнительной информацией в ближайшие месяцы.
  • К 2026 году компания планирует продавать до 600 тысяч электрокаров ежегодно, а к концу десятилетия полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС.

В 2025 году Ford рассчитывает свернуть также производство семейства Focus. Прямого преемника у него не будет, однако это место в линейке компании отдадут некоему электрическому вседорожнику. Возможно, им станет одна из моделей, которые Ford сейчас разрабатывает в содружестве с Volkswagen.

Электрокроссовер — адекватная замена небольшому хэтчу?

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