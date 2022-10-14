Ford запретит дорабатывать новый Mustang сторонним тюнинг-ателье

В то же время Кренц заявил, что компания Ford сама может выпускать альтернативные «прошивки» для двигателей, разблокирующие новые варианты их отдачи. Доступ к настройке силовых агрегатов будет и у так называемых авторизованных тюнинг-ателье — официальных партнёров Ford.

Это позволит обеспечить должный уровень кибербезопасности.