Обновлённый кроссовер Exeed LX получит новую медиасистему

Ford запретит дорабатывать новый Mustang сторонним тюнинг-ателье
Новости

Дмитрий Елизаров

Модернизировать двигатели Ford Mustang нового поколения будет значительно сложнее из-за программной защиты. Об этом изданию Ford Authority заявил главный инженер проекта Эд Кренц. Он уточнил, что доступ к доработке нового спорткара будет открыт только авторизованным ателье, однако отметил, что появление защиты не связано с нежеланием Ford перекрыть тюнерам доступ к усовершенствованию двигателей.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • По словам Кренца, усиление программной защиты в блоках управления двигателем и прочими системами нового Мустанга обусловлено желанием производителя защитить владельцев автомобилей от хакерских атак. Уязвимости в программном обеспечении могут быть для них опасны — поэтому на новом Mustang используется продвинутая архитектура Ford Fully-Networked Vehicle (FNV).
  • Кроме того, новое программное обеспечение призвано защитить от кражи персональные данные автовладельцев, которые могут храниться в памяти автомобильной электроники. Таким образом, несанкционированные попытки изменения софта грозят привести к полной блокировке автомобиля.
  • В то же время Кренц заявил, что компания Ford сама может выпускать альтернативные «прошивки» для двигателей, разблокирующие новые варианты их отдачи. Доступ к настройке силовых агрегатов будет и у так называемых авторизованных тюнинг-ателье — официальных партнёров Ford. Это позволит обеспечить должный уровень кибербезопасности.

Ford Mustang нового поколения дебютировал в середине сентября. Спорткар будут оснащать моторами того же объёма, что и ранее, — 2,3 и 5,0 литра. Их технические характеристики пока не рассекречены, но ожидается, что спорткар станет мощнее, чем раньше.

Пробовали чип-тюнинг на своём автомобиле?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании