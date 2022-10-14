Ford запретит дорабатывать новый Mustang сторонним тюнинг-ателье

Материал по теме
Факты про Ford Mustang, которые вы могли не знать
Обновлённый кроссовер Exeed LX получит новую медиасистему
Дмитрий Елизаров
Модернизировать двигатели Ford Mustang нового поколения будет значительно сложнее из-за программной защиты. Об этом изданию Ford Authority заявил главный инженер проекта Эд Кренц. Он уточнил, что доступ к доработке нового спорткара будет открыт только авторизованным ателье, однако отметил, что появление защиты не связано с нежеланием Ford перекрыть тюнерам доступ к усовершенствованию двигателей.
Ford Mustang нового поколения дебютировал в середине сентября. Спорткар будут оснащать моторами того же объёма, что и ранее, — 2,3 и 5,0 литра. Их технические характеристики пока не рассекречены, но ожидается, что спорткар станет мощнее, чем раньше.