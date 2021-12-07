Ford просчитался со спросом на электромобили и готовит платформу для нового электропикапа

Ford недооценил масштабы спроса на электро­мобили, и он сильно превысил его ожидания. Сейчас компания работает над созданием абсолютно новой платформы, на которой будут построены «зелёные» пикапы, рассказал изданию Automotive News глава Ford Джим Фарли.

По его словам, спрос на электрокары сейчас в два-три раза выше, чем предполагал Ford. Авто­произ­водитель удвоил свой план по выпуску таких машин до 600 000 штук к 2023 году. Хотел бы и утроить, но это невозможно из-за нехватки ресурсов.

Представляя пикап Ford F-150 Lightning, компания рассчитывала на продажи порядка 20 000 машин в год. Однако уже сегодня, ещё до старта производства, у Форда около 200 000 предварительных заказов. Если, как рассчитывают маркетологи, больше 80% из них превратятся в реальные, спрос будет невозможно удовлетворить в течение нескольких лет.

Первый электропикап Ford базируется на платформе обычного. Машина на самостоятельной «тележке» появится года через три-четыре. Работа над новой, чисто электрической архитектурой для пикапов уже ведётся.

Производить машину станут на заводе Blue Oval City. Он появится сразу в двух штатах — Теннесси и Кентукки, займёт 10 квадратных километров и даст 11 000 рабочих мест. Форду строительство обойдётся в 11,4 миллиарда долларов.