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Десятки тысяч американцев ждут очереди, чтобы прокатиться на роботакси от Waymo

Ford просчитался со спросом на электромобили и готовит платформу для нового электропикапа

Новости

Кирилл Малышев

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Ford недооценил масштабы спроса на электро­мобили, и он сильно превысил его ожидания. Сейчас компания работает над созданием абсолютно новой платформы, на которой будут построены «зелёные» пикапы, рассказал изданию Automotive News глава Ford Джим Фарли.

  • По его словам, спрос на электрокары сейчас в два-три раза выше, чем предполагал Ford. Авто­произ­водитель удвоил свой план по выпуску таких машин до 600 000 штук к 2023 году. Хотел бы и утроить, но это невозможно из-за нехватки ресурсов.
  • Представляя пикап Ford F-150 Lightning, компания рассчитывала на продажи порядка 20 000 машин в год. Однако уже сегодня, ещё до старта производства, у Форда около 200 000 предварительных заказов. Если, как рассчитывают маркетологи, больше 80% из них превратятся в реальные, спрос будет невозможно удовлетворить в течение нескольких лет.
  • Первый электропикап Ford базируется на платформе обычного. Машина на самостоятельной «тележке» появится года через три-четыре. Работа над новой, чисто электрической архитектурой для пикапов уже ведётся.

Производить машину станут на заводе Blue Oval City. Он появится сразу в двух штатах — Теннесси и Кентукки, займёт 10 квадратных километров и даст 11 000 рабочих мест. Форду строительство обойдётся в 11,4 миллиарда долларов.

Купили бы себе американский пикап?

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