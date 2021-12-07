Ford просчитался со спросом на электромобили и готовит платформу для нового электропикапа

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Ford недооценил масштабы спроса на электромобили, и он сильно превысил его ожидания. Сейчас компания работает над созданием абсолютно новой платформы, на которой будут построены «зелёные» пикапы, рассказал изданию Automotive News глава Ford Джим Фарли.
Производить машину станут на заводе Blue Oval City. Он появится сразу в двух штатах — Теннесси и Кентукки, займёт 10 квадратных километров и даст 11 000 рабочих мест. Форду строительство обойдётся в 11,4 миллиарда долларов.