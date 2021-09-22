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Ford хочет вернуть легендарные названия Capri, Escort и Sierra
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Дмитрий Елизаров

Компания Ford не намерена отказываться от практики возврата в современную линейку названий моделей, уже снятых с производства. Об этом изданию Autocar заявил шеф-дизайнер европейского подраз­деления Ford Мурат Гюлер.

  • По словам Гюлера, практика возрождения Фордом легендарных названий уже себя оправдала. В качестве примера он привёл не только внедорожник Bronco, но и компактный кроссовер Puma (в 1990‑х так называлось небольшое спорткупе). Кроме того, у Ford имеется вседорожник Kuga, чьё имя фонетически созвучно сразу с несколькими моделями, звавшимися Cougar, а также пикап Maverick.
  • «У нас есть уникальное преимущество — имена из прошлого, которые мы можем использовать, чтобы сделать продукт более эмоциональ­ным и рассказать истории, которые недоступны ни одному другому бренду», — заявил Гюлер. При этом он отметил, что речь идёт только о названиях: Ford не планирует использовать ретро­мотивы в дизайне экстерьера будущих новинок. Этим путём пошла, к примеру, компания Renault, недавно представившая современное прочтение знаменитого небольшого хэтчбека Renault 5.
  • Представитель Ford также не уточнил, о возрождении каких именно названий идёт речь. Издание предполагает, что компания могла бы задействовать имена Capri и Probe для современных электро­мобилей со спортивным характером. Помимо этого, Ford мог бы вернуть в актуальную линейку названия Escort и Sierra.

Культовым именем Mustang концерн Ford в 2019 году назвал совершенно непохожую на спорткар модель — электро­кроссовер, чем спровоцировал возмущение среди поклонников Мустанга. Однако Ford Mustang Mach‑E сейчас пользуется популяр­ностью у покупателей как в США, так и в Европе.

Не стоило бы действительно возродить что-то из старых Фордов?

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