Ford продал свою долю в СП с Соллерс и окончательно ушёл из России

Производство коммерческих

Ford

Transit

в Елабуге было остановлено в марте этого года и с тех пор не возобновлялось. Модель была второй по продажам в сегменте

LCV на рынке РФ

, проигрывая только отечественной «Газели». Легковые машины и кроссоверы

Ford

не производятся в России с середины 2019 года.