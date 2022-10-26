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Ford продал свою долю в СП с Соллерс и окончательно ушёл из России
Новости

Кирилл Малышев

Ford Motor «завершил сворачивание своей ранее приостановленной деятельности» в России, говорится в пресс-релизе компании. Автогигант избавился от своей 49-процентной доли в СП с Соллерсом.

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  • Стоимость сделки не раскрывается. Сообщается, что акции переданы российскому партнёру по номинальной стоимости. При этом Ford сохраняет право обратного выкупа доли в течение пяти лет, если «глобальная ситуация изменится».
  • Производство коммерческих Ford Transit в Елабуге было остановлено в марте этого года и с тех пор не возобновлялось. Модель была второй по продажам в сегменте LCV на рынке РФ, проигрывая только отечественной «Газели». Легковые машины и кроссоверы Ford не производятся в России с середины 2019 года.

По последним данным, вместо Ford Transit компания Соллерс будет выпускать китайские JAC Sunray. Неофициальные источники сообщают, что сборка начнётся в марте будущего года. Слухи о возобновлении производства автомобилей Ford из машинокомплектов, ввезённых через Турцию, не подтвердились.

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