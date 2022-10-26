Ford продал свою долю в СП с Соллерс и окончательно ушёл из России

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Кирилл Малышев
Ford Motor «завершил сворачивание своей ранее приостановленной деятельности» в России, говорится в пресс-релизе компании. Автогигант избавился от своей 49-процентной доли в СП с Соллерсом.
По последним данным, вместо Ford Transit компания Соллерс будет выпускать китайские JAC Sunray. Неофициальные источники сообщают, что сборка начнётся в марте будущего года. Слухи о возобновлении производства автомобилей Ford из машинокомплектов, ввезённых через Турцию, не подтвердились.