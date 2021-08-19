Ford превратил большой кроссовер Explorer в болид для трека

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Дмитрий Елизаров
Спортивное подразделение концерна Ford под названием Ford Performance анонсировало уникальный образец кроссовера Explorer — единственный в своём роде гоночный Explorer ST. Его построят для школы спортивного вождения Ford: премьера состоится в ближайший уик-энд, но работа над гоночным вседорожником ещё не завершена.
Ford Explorer ST был представлен в 2019 году. Полноприводный вседорожник способен разогнаться до 230 км/ч и располагает спортивным режимом работы ездовой электроники.