Новый «Запорожец» из дедушкиного гаража выставили на продажу

Ford превратил большой кроссовер Explorer в болид для трека
Новости

Дмитрий Елизаров

Спортивное подразделение концерна Ford под названием Ford Performance анонсировало уникальный образец кроссовера Explorer — единственный в своём роде гоночный Explorer ST. Его построят для школы спортивного вождения Ford: премьера состоится в ближайший уик-энд, но работа над гоночным вседорожником ещё не завершена.

  • Официально обнародованный список доработок включает, к примеру, новые тормозные механизмы с шести­поршневыми суппортами Brembo и 420-милли­метровыми дисками от экстремаль­ного Shelby GT500. Судя по един­ственному фото, Explorer ST получил доработанную подвеску с серьёзно уменьшенным дорожным просветом, но её характери­стики пока не обнародуются.
  • Неизвестны пока и спецификации трёхлитрового наддувного V6. На стандартном кроссовере он развивает 406 л.с. и 563 Нм крутящего момента. В салоне уникального кроссовера появятся специально спроектиро­ванный каркас безопасности и четыре индивиду­альных «ковша» Recaro.
  • Гоночный Explorer ST встанет на вооружение школы Ford Performance Racing School, которая обучает навыкам спортивного вождения обладателей спорткаров Ford, включая электро­вседорожник Mustang Mach‑E. Каким образом он будет использоваться, не уточняется. Учитывая четыре посадочных места, вполне вероятно, трековый кроссовер станет неким подобием демо-кара.

Ford Explorer ST был представлен в 2019 году. Полно­приводный вседорожник способен разогнаться до 230 км﻿/﻿ч и располагает спортивным режимом работы ездовой электроники.

Спортивный кроссовер — как вам идея в целом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение