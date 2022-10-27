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Ford прекратит производство минивэнов S-Max и Galaxy: преемников у них не будет
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford намерена свернуть производство минивэнов S-Max и Galaxy. Приём заказов на них в Европе уже прекращён, а сами автомобили перестанут сходить с конвейера, по данным Motor1, весной 2023 года. Причина — падение продаж этих моделей на фоне намерений концерна перейти на электротягу.

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  • Совокупные продажи обоих минивэнов к нынешнему времени с момента появления Galaxy на европейском рынке в 1996 году составили около полутора миллионов машин. Однако за прошлый год Ford смог реализовать лишь 4,7 тысячи единиц Galaxy и 7,4 тысячи Ford S-Max.
  • Чем именно Ford планирует заместить уходящие минивэны и планирует ли, пока неизвестно.
  • Ford S-Max и Galaxy обновили в 2019 году, когда оба минивэна получили доработанную в современном стиле внешность и новые опции. В 2021-м моторная гамма моделей была расширена за счёт гибридной установки на базе 2,5-литровой «четвёрки» с отдачей 190 л.с.

Ранее Ford объявил, что рассчитывает отказаться от компактного семейства Fiesta. Случится это также в 2023 году, но в этом случае известен преемник. Место Fiesta в модельной линейке Ford, как ожидается, займёт электрическая версия кроссовера Puma.

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