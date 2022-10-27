Ford прекратит производство минивэнов S-Max и Galaxy: преемников у них не будет

Компания Ford намерена свернуть производство минивэнов S-Max и Galaxy. Приём заказов на них в Европе уже прекращён, а сами автомобили перестанут сходить с конвейера, по данным Motor1, весной 2023 года. Причина — падение продаж этих моделей на фоне намерений концерна перейти на электротягу.