Ford прекратит производство минивэнов S-Max и Galaxy: преемников у них не будет

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Минивэны Renault Scenic снимут с производства
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Дмитрий Елизаров
Компания Ford намерена свернуть производство минивэнов S-Max и Galaxy. Приём заказов на них в Европе уже прекращён, а сами автомобили перестанут сходить с конвейера, по данным Motor1, весной 2023 года. Причина — падение продаж этих моделей на фоне намерений концерна перейти на электротягу.
Ранее Ford объявил, что рассчитывает отказаться от компактного семейства Fiesta. Случится это также в 2023 году, но в этом случае известен преемник. Место Fiesta в модельной линейке Ford, как ожидается, займёт электрическая версия кроссовера Puma.