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Ford представил в Китае обновлённый Explorer c 27-дюймовым экраном

Новости

Кирилл Малышев

Пекинский автосалон был перенесён, поэтому «живая» премьера обновлённого внедорожника Ford Explorer в китайской спецификации состоится в конце этого месяца на моторшоу в Чэнду. Фордовцы не стали ждать этого события и рассекретили модель онлайн. Все появившиеся ранее слухи подтвердились.

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  • Платформа CD6, которую Explorer делит с Lincoln Aviator, не изменилась. Мотор тоже: полноразмерный кроссовер приводит в движение турбированный EcoBoost 2.3 мощностью 276 лошадиных сил с крутящим моментом в 425 Нм. «Автомат» — 10-ступенчатый, привод может быть задним или полным.
  • В профиль автомобиль почти не изменился, если не считать новых цветов кузова и колёс. Решётка радиатора заметно увеличилась, светодиодные фары (как и фонари сзади) соединены светящейся перемычкой. На передней кромке капота нанесено название модели крупными буквами.
  • Главная доработка скрывается в салоне. Медиадисплей диагональю 27 дюймов простирается от середины панели почти до правой стойки. Им могут пользоваться и водитель, и правый пассажир. Приборы отражаются на дисплее диагональю 12,3 дюйма.
  • Стоимость рестайлингового Explorer пока не названа. В продажу на китайском рынке он поступит в течение нескольких месяцев, до конца этого года.

Год назад Ford Explorer обновился в США. В линейке появилась мощная 406-сильная версия ST с задним приводом. Покупателям также доступна комплектация ST Line: почти такая же внешне, но с мотором вдвое меньшей мощности.

Какой Explorer вам больше нравится?

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