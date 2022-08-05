Ford представил в Китае обновлённый Explorer c 27-дюймовым экраном

Главная доработка скрывается в салоне. Медиадисплей диагональю 27 дюймов простирается от середины панели почти до правой стойки. Им могут пользоваться и водитель, и правый пассажир. Приборы отражаются на дисплее диагональю 12,3 дюйма.

Стоимость рестайлингового Explorer пока не названа. В продажу на китайском рынке он поступит в течение нескольких месяцев, до конца этого года.

Год назад Ford Explorer обновился в США. В линейке появилась мощная 406-сильная версия ST с задним приводом. Покупателям также доступна комплектация ST Line: почти такая же внешне, но с мотором вдвое меньшей мощности.