Ford представил в Китае обновлённый Explorer c 27-дюймовым экраном

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Кирилл Малышев
Пекинский автосалон был перенесён, поэтому «живая» премьера обновлённого внедорожника Ford Explorer в китайской спецификации состоится в конце этого месяца на моторшоу в Чэнду. Фордовцы не стали ждать этого события и рассекретили модель онлайн. Все появившиеся ранее слухи подтвердились.
Год назад Ford Explorer обновился в США. В линейке появилась мощная 406-сильная версия ST с задним приводом. Покупателям также доступна комплектация ST Line: почти такая же внешне, но с мотором вдвое меньшей мощности.