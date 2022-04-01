Ford представил новый компактный кроссовер Equator Sport

При длине 4630 миллиметров и колёсной базе 2726 миллиметров

Ford Equator Sport сопоставим по габаритам, к примеру, с российским Hyundai Tucson. При этом он

на 275 миллиметров короче Ford Equator, а между его осями на 140 миллиметров меньше.