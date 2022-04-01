Ford представил новый компактный кроссовер Equator Sport

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Дмитрий Елизаров
Китайскую линейку совместного предприятия Ford и Jiangling пополнил новый компактный вседорожник под названием Equator Sport. Он представляет собой более компактную и доступную модификацию Ford Equator, дебютировавшего осенью 2020-го — новинка получит только пятиместный салон и уменьшенный силовой агрегат. При этом уменьшенный кроссовер внешне окажется очень похож на старшую модель.
В марте нынешнего года Ford рассекретил обновлённую модификацию большого кроссовера Explorer для рынка Китая. Отличаться она будет изменённой внешностью и более современным интерьером, в котором появился огромный дисплей медиасистемы.