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Ford представил новый компактный кроссовер Equator Sport

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Дмитрий Елизаров

Китайскую линейку совместного предприятия Ford и Jiangling пополнил новый компактный вседорожник под названием Equator Sport. Он представляет собой более компактную и доступную модификацию Ford Equator, дебютировавшего осенью 2020-го — новинка получит только пятиместный салон и уменьшенный силовой агрегат. При этом уменьшенный кроссовер внешне окажется очень похож на старшую модель.

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  • У Equator и Equator Sport почти идентичны очертания решёток радиатора (отличаются в основном наполнением), схожая оптика с L-образными ходовыми огнями, а пластика передних бамперов различается лишь мелкими нюансами. В задней части отличий больше: компактный вседорожник получил более развитые выштамповки задних крыльев, иные фонари и другой наклон стоек кузова.
  • Отличия в архитектуре интерьера также малозаметны: у обоих вседорожников имеются массивный центральный тоннель с «шайбой» селектора трансмиссии и сдвоенный независимо установленный медиаэкран, составленный из 12,3-дюймовых дисплеев. При этом Equator Sport будет выпускаться только пятиместным, тогда как у Equator имеется версия с тремя рядами кресел.
  • При длине 4630 миллиметров и колёсной базе 2726 миллиметров Ford Equator Sport сопоставим по габаритам, к примеру, с российским Hyundai Tucson. При этом он на 275 миллиметров короче Ford Equator, а между его осями на 140 миллиметров меньше.
  • Комплектовать новинку Ford планирует только полуторалитровым турбомотором EcoBoost, который развивает 170 л.с. и 260 Нм и работает в паре с семиступенчатым «роботом». Прочие новинки Ford для Китая (например, Evos) располагают двухлитровыми агрегатами.
  • Приём заказов на вседорожник уже открыт по цене от 139 800 юаней (чуть больше 22 тысяч долларов).

В марте нынешнего года Ford рассекретил обновлённую модификацию большого кроссовера Explorer для рынка Китая. Отличаться она будет изменённой внешностью и более современным интерьером, в котором появился огромный дисплей медиасистемы.

Пригодился бы такой Ford в России?

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