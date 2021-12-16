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У Ford Mustang появилась экстремальная модификация с 900-сильным мотором

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Дмитрий Елизаров

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Компания Shelby American представила новую модификацию актуального поколения Ford Mustang: она получила наименование GT500KR (последние литеры намекают на словосочетание King of the Road — «Король дорог»). Отдачу штатного 5,2-литрового V8 в Shelby увеличили более чем до 900 л.с., а также доработали подвеску и аэродинамику. В 2022 году соберут только 225 таких автомобилей по цене минимум 127 895 долларов (9,44 миллиона рублей).

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  • Двигатель GT500KR будет отличаться от штатного мотора Shelby GT500 более производи­тельным нагнетателем Whipple (его специально разработали для этого проекта), увеличенным интеркулером и выхлопом от Borla. Таким образом, отдача двигателя повышается минимум на 270 л.с. Динамические характеристики новинки не называются.
  • В подвеске купе появятся альтернативные регулиру­емые пружины, заново откалибро­ванные адаптивные амортизаторы и стабили­заторы поперечной устойчивости от Ford Performance. Кроме того, GT500KR оснастят коваными 20-дюймовыми колёсами с закалёнными шпильками.
  • Экстерьер Мустанга доработают с помощью нового бодикита из карбона. В него войдут крышка капота с вентиляци­онными отверстиями, сплиттер и диффузор, развитый спойлер для задней части, а также много­численные накладки. Всю партию спорткаров 2022 года по умолчанию снабдят продольными «гоночными» полосами и шильдиками в честь 60-летия фирмы. В интерьере появятся тематические коврики и особая кожаная отделка сидений, а вот задний диван удалят ради ремней безопасности — но опционально.
  • Приём заказов на новый спорткар откроется 1 февраля. Shelby Mustang GT500KR можно будет как купить готовым, так и заказать перестройку уже имеющегося GT500. В этом случае создание King of the Road обойдётся в 54 995 долларов (чуть более 4 миллионов рублей). Компания пока не сообщала о намерении ограничить время производства новинки только 2022 годом.

В августе Shelby American представила доработанную по схожей программе версию пикапа Ford F‑150 Super Snake. Она оснащается пятилитровым V8 Coyote, который развивает более 780 л.с.

Больше 900 сил для Мустанга — впечатляет?

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