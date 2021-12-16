У Ford Mustang появилась экстремальная модификация с 900-сильным мотором

Компания Shelby American представила новую модификацию актуального поколения Ford Mustang: она получила наименование GT500KR (последние литеры намекают на словосочетание King of the Road — «Король дорог»). Отдачу штатного 5,2-литрового V8 в Shelby увеличили более чем до 900 л.с., а также доработали подвеску и аэродинамику. В 2022 году соберут только 225 таких автомобилей по цене минимум 127 895 долларов (9,44 миллиона рублей).