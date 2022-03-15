Ford выпустит ещё три электрокара: один из них — вместе с Volkswagen

- Ford опубликовал тизер,
на котором изображены силуэты будущих новинок и уточняются некоторые детали.
Уже в нынешнем году компания представит новый среднеразмерный электровседорожник,
производство которого стартует в 2023‑м. Собирать его будут на немецком заводе
Ford в Кёльне.
- Ожидается, что эта модель
окажется версией VW ID.4 от Ford. Партнёры концерна
пока не вдаются в подробности, но подтверждают как примерные сроки выхода
совместной модели, так и место её производства. При этом, судя по тизеру, электрокар Ford получит как минимум собственный
дизайн кузова. Прогнозируемый запас хода на одной зарядке — 500 километров. По
расчётам Ford, завод сможет выпускать до 600 тысяч электромобилей на платформе
VW ежегодно.
- Годом позже с конвейера
этого же завода начнёт сходить электромобиль, который Ford сейчас позиционирует
как «спортивный кроссовер». Возможно, на нём Ford использует ту же силовую установку,
которая применяется на VW ID.4 GTX — на этом кроссовере
два электромотора развивают 299 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,2 секунды.
- Наконец, третьей
пассажирской моделью на батарейной тяге станет электроверсия нынешнего
компактного кроссовера Ford Puma, который уже
предлагается с гибридными силовыми установками. Сборку электрической
модификации переносить не будут. Как и для прочих Puma, местом производства электрокара станет румынский
завод.
- К 2024 году Ford
намеревается также расширить линейку коммерческих моделей на электротяге. Судя по
официальной информации, в неё войдут батарейные версии различных моделей
семейств Tourneo и Transit.
Главными электрокарами Ford в США сейчас являются
вседорожник Mustang Mach‑E и пикап
F‑150 Lightning. На последнем применяется «умная» система энергообмена, благодаря которой
аккумуляторы пикапа могут стать источником электричества для целого
домохозяйства. Батарея грузовика может поддерживать домашнюю энергосеть до трёх
суток.