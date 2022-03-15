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Ford выпустит ещё три электрокара: один из них — вместе с Volkswagen

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Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение концерна Ford объявило о скором выводе на рынок трёх новых легковых электромобилей. Как минимум один из них будет базироваться на платформе MEB концерна Volkswagen, подтвердил немецкий автопроизводитель. Всего же количество электрических моделей Ford в Европе к 2024 году достигнет девяти.

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  • Ford опубликовал тизер, на котором изображены силуэты будущих новинок и уточняются некоторые детали. Уже в нынешнем году компания представит новый среднеразмерный электро­вседорожник, производство которого стартует в 2023‑м. Собирать его будут на немецком заводе Ford в Кёльне.
  • Ожидается, что эта модель окажется версией VW ID.4 от Ford. Партнёры концерна пока не вдаются в подробности, но подтверждают как примерные сроки выхода совместной модели, так и место её производства. При этом, судя по тизеру, электрокар Ford получит как минимум собственный дизайн кузова. Прогнозируемый запас хода на одной зарядке — 500 километров. По расчётам Ford, завод сможет выпускать до 600 тысяч электромобилей на платформе VW ежегодно.
  • Годом позже с конвейера этого же завода начнёт сходить электро­мобиль, который Ford сейчас позиционирует как «спортивный кроссовер». Возможно, на нём Ford использует ту же силовую установку, которая применяется на VW ID.4 GTX — на этом кроссовере два электромотора развивают 299 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 6,2 секунды.
  • Наконец, третьей пассажирской моделью на батарейной тяге станет электроверсия нынешнего компактного кроссовера Ford Puma, который уже предлагается с гибридными силовыми установками. Сборку электрической модификации переносить не будут. Как и для прочих Puma, местом производства электрокара станет румынский завод.
  • К 2024 году Ford намеревается также расширить линейку коммерческих моделей на электротяге. Судя по официальной информации, в неё войдут батарейные версии различных моделей семейств Tourneo и Transit.

Главными электрокарами Ford в США сейчас являются вседорожник Mustang Mach‑E и пикап F‑150 Lightning. На последнем применяется «умная» система энерго­обмена, благодаря которой аккумуляторы пикапа могут стать источником электричества для целого домохозяйства. Батарея грузовика может поддерживать домашнюю энергосеть до трёх суток.

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