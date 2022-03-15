Ford выпустит ещё три электрокара: один из них — вместе с Volkswagen

Ожидается, что эта модель окажется версией VW ID.4 от Ford. П

артнёры концерна пока не вдаются в подробности, но подтверждают как примерные сроки выхода совместной модели, так и место её производства. При этом, судя по тизеру,

электрокар Ford получит как минимум собственный дизайн кузова. Прогнозируемый запас хода на одной зарядке — 500 километров. По расчётам Ford, завод сможет выпускать до 600 тысяч электромобилей на платформе VW ежегодно.