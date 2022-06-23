Ford показал фургон с разгоном до 100 км/ч быстрее двух секунд

Компания Ford в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде представила экзотическую новинку под названием Pro Electric SuperVan. Прототип продолжает традицию так называемых «супервэнов» от Ford, которая была заложена ещё в 1971 году. Четыре мотора, установленных на фургоне, развивают 2000 л.с., что позволяет ему ускоряться до 100 км/ч меньше чем за 2 секунды.