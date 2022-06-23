Ford показал фургон с разгоном до 100 км/ч быстрее двух секунд
Дмитрий Елизаров
Компания Ford в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде представила экзотическую новинку под названием Pro Electric SuperVan. Прототип продолжает традицию так называемых «супервэнов» от Ford, которая была заложена ещё в 1971 году. Четыре мотора, установленных на фургоне, развивают 2000 л.с., что позволяет ему ускоряться до 100 км/ч меньше чем за 2 секунды.
- Технически SuperVan базируется на платформе серийного электрофургона E-Transit Custom. Однако по сути у этой модели позаимствовано только шасси с панелями пола, впоследствии модернизированное. Кузов с экстремальными аэродинамическими решениями спроектирован с нуля, выполнен из карбона и основан на стальном трубчатом каркасе.
- Примечательно, что помимо визуального сходства с донором платформы SuperVan содержит визуальные отсылки и к суперкару Ford GT: это сужающаяся к корме задняя часть кузова и задние крылья, переходящие в гигантское антикрыло.
- Интерьер суперфургона оформлен в гоночном стиле с многокнопочным штурвалом, спортивным креслом и двумя дисплеями: один из них служит панелью приборов, при помощи второго можно управлять дополнительными функциями и настройками силовой установки. Их четыре: Road, Track, Drag, Drift и Rally. Кроме того, у SuperVan три режима работы системы рекуперации и ещё одна дополнительная преднастройка, позволяющая выполнять «бёрнауты» передними или задними колёсами.
- Благодаря установленной на фургон мультимедийной системе SYNC с расширенными возможностями подключения данные о работе силовой установки могут переправляться в инженерные центры Ford в режиме реального времени.
Суперфургон оснащён 50-киловаттной батареей с жидкостным охлаждением, однако данных о запасе хода Ford не раскрывает. Стандартный E-Transit Custom способен проехать без подзарядки до 380 километров. Серийных перспектив у SuperVan нет, так как прототип останется шоу-каром для демонстрации технологических возможностей концерна.