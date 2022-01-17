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Компания Ford рассекретила гибридный ралли-кар WRC Rally1. В нём 500 сил

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Дмитрий Елизаров

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Компания Ford представила спорткар Puma WRC Rally1, с которым будет участвовать в мировом чемпионате по ралли. В отличие от прочих производителей (например, Hyundai и Toyota), американская марка предпочла стилизовать болид под вседорожник. Как и её соперники, раллийная машина от Ford получила гибридную силовую установку с общей отдачей на уровне 500 лошадиных сил.

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  • Согласно регламенту Rally1, новые автомобили не обязаны базироваться на серийных моделях, поэтому с гражданскими машинами их роднят только очертания кузовов. Спорткар от Ford основан на пространственной раме и выделяется как развитой аэродинамикой с внушительными передним спойлером и задним антикрылом, так и необычной ливреей, в которой использованы сочетания ярко-синего и фиолетового цветов. Множество электрических разрядов, изображённых на кузове, должно подчёркивать электрическую природу нового класса WRC.
  • Силовая установка новинки базируется на 1,6-литровом турбомоторе, который позаимствовали у машины прошлого сезона Fiesta WRC. Ей ассистирует 100-киловаттный электромотор — общая отдача двух двигателей составляет около 500 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Привод у новинки полный, однако использование межосевых дифференциалов осталось за пределами регламента.
  • Утверждается, что ведущим пилотом заводской команды M-Sport в нынешнем сезоне станет Крэйг Брин, а ассистировать ему будет Пол Нэйгл. Это выходцы из раллийной команды Hyundai: в Ford рассчитывают, что они помогут марке вернуться на лидирующие позиции. Кроме того, в состав коллектива вошли гонщики Адриан Фурмо, Гас Гринсмит и Себастьен Лёб.
  • Первые старты болидов, подготовленных по регламенту Rally1, состоятся 22 января в рамках ралли Монте-Карло.

В декабре Ford уже демонстрировал возможности своего болида, но без официальной гоночной ливреи. Puma WRC участвовал в съёмках рождественского видеоролика на заводе компании в Румынии.

Будете следить за новым мировым ралли?

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