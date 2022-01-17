Компания Ford рассекретила гибридный ралли-кар WRC Rally1. В нём 500 сил

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Компания Ford представила спорткар Puma WRC Rally1, с которым будет участвовать в мировом чемпионате по ралли. В отличие от прочих производителей (например, Hyundai и Toyota), американская марка предпочла стилизовать болид под вседорожник. Как и её соперники, раллийная машина от Ford получила гибридную силовую установку с общей отдачей на уровне 500 лошадиных сил.
В декабре Ford уже демонстрировал возможности своего болида, но без официальной гоночной ливреи. Puma WRC участвовал в съёмках рождественского видеоролика на заводе компании в Румынии.