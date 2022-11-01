Ford показал новую модификацию пикапа Ranger для гонок

Дмитрий Елизаров
Компания Ford и австралийское ателье Kelly Racing продемонстрировали новую разработку на базе экстремального пикапа Ranger Raptor. Ей оказалась гоночная модификация модели, подготовленная для участия в рейде Baja 1000. Однако целью Ford будет не победа в гонке, а испытания и демонстрация возможностей биотоплива.
- Детальные технические характеристики гоночного Ranger не раскрываются. Однако участвовать он будет в стоковом классе: поэтому, вероятнее всего, силовая установка пикапа осталась штатной. В исполнении для австралийского рынка трёхлитровый наддувный V6 пикапа развивает 397 л.с.
- При этом двигатель адаптировали для использования биотоплива от компании Shell. Оно на треть состоит из этанола и ещё на треть — из низкоуглеродной бионафты. Директор концерна по устойчивому развитию Синтия Уильямс заявила, что участие такого Ranger в Baja 1000 поможет продвижению экологически чистых источников энергии.
- Доработки, о которых было объявлено, включают в себя установку крупного шноркеля и модернизацию грузовой платформы для перевозки запасных колёс и инструментов. Кроме того, Ford Ranger Raptor получил новый передний бампер и дополнительную световую балку.
На этапе премьеры экстремального пикапа в феврале компания заявляла, что новая подвеска Ranger Raptor и без доработок позволит ему перемещаться по пересечённой местности с высокой скоростью. Кроме того, среди предустановок работы ездовой электроники имеется режим Baja, ориентированный на скоростные заезды по бездорожью. Назван он как раз в честь гонки Baja 1000, которая считается одним из самых престижных в мире состязаний для внедорожников.