Ford показал новую модификацию пикапа Ranger для гонок

Доработки, о которых было объявлено, включают в себя установку крупного шноркеля и модернизацию грузовой платформы для перевозки запасных колёс и инструментов. Кроме того, Ford Ranger Raptor получил новый передний бампер и дополнительную световую балку.

На этапе премьеры экстремального пикапа в феврале компания заявляла, что новая подвеска Ranger Raptor и без доработок позволит ему перемещаться по пересечённой местности с высокой скоростью. Кроме того, среди предустановок работы ездовой электроники имеется режим Baja, ориентированный на скоростные заезды по бездорожью. Назван он как раз в честь гонки Baja 1000, которая считается одним из самых престижных в мире состязаний для внедорожников.