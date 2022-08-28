Ford показал крутую установку с креслом для геймеров

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Кирилл Малышев
TeamFordzilla, киберспортивное подразделение концерна Ford и компания Next Level Racing представили установку для поклонников компьютерных гонок под названием GTEliteFordGTEditioncocpit. В ней содержатся несколько отсылок к культовому фордовскому суперкару GT.
Ранее свой гоночный симулятор за 3 миллиона рублей представила фирма Prodrive. Его дизайн разработал Ян Каллум, много лет проработавший на компанию Jaguar.