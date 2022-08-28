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Ford показал крутую установку с креслом для геймеров
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Кирилл Малышев

TeamFordzilla, киберспортивное подразделение концерна Ford и компания Next Level Racing представили установку для поклонников компьютерных гонок под названием GTEliteFordGTEditioncocpit. В ней содержатся несколько отсылок к культовому фордовскому суперкару GT. 

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  • Алюминиевая рама GTEliteFordGTEditioncocpit окрашена в фирменный голубой цвет суперкара, на неё нанесены логотипы автоконцерна и двойные «спортивные» полосы.
  • Установка позволяет настраивать высоту за счёт регулируемых ножек, менять положение кресла и педалей. Она совместима с игровым оборудованием всех ведущих производителей. Голая рама стоит 799 долларов, фирменное сиденье с четырёхточечным ремнём безопасности обойдётся ещё в 499 долларов.
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Ранее свой гоночный симулятор за 3 миллиона рублей представила фирма Prodrive. Его дизайн разработал Ян Каллум, много лет проработавший на компанию Jaguar.

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