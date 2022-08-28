Ford показал крутую установку с креслом для геймеров

Установка позволяет настраивать высоту за счёт регулируемых ножек, менять положение кресла и педалей. Она совместима с игровым оборудованием всех ведущих производителей. Голая рама стоит 799 долларов, фирменное сиденье с четырёхточечным ремнём безопасности обойдётся ещё в 499 долларов.