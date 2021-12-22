Ford показал, как F-150 Lightning умеет заряжать другие электрокары

Материал по теме
Ford вложит 11,4 миллиарда долларов в новые заводы. Это крупнейшая инвестиция компании в истории
Kia Mohave в России получил телематику и «самоблок»
Компания Ford в коротком видео показала умение электрического пикапа F-150 Lightning делиться энергией с другими машинами. Правда, делает он это небыстро, отмечает Electrek.
В начале месяца Ford признал, что недооценил масштабы спроса на электромобили, и он сильно превысил его ожидания. Он удвоил производственный план на два года, хотя стоило бы даже утроить. Кроме того, компания работает над созданием абсолютно новой платформы, на которой будут построены «зелёные» пикапы.