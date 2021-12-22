Ford показал, как F-150 Lightning умеет заряжать другие электрокары

Зарядка идёт переменным током мощностью до 7,6 кВт при 32 А и 240 В. Для сравнения: обладающий такой же функцией Ioniq 5 смог выдать только 2 кВт. Пока аналогичная способ­ность есть далеко не у всех электромобилей.

Хотя и такой мощности маловато. Представители Ford рассказали, что задне­приводный электро­кроссовер Mustang Mach‑E наберёт при подключении к пикапу за час всего 32 километра хода. Такой же F‑150 Lightning после часа у розетки сможет проехать до 21 километра, а электриче­ский фургон Transit наберёт энергии на 16 километров.

Не у всех электромобилей предусмотрена возможность буксировки на тросу. Поэтому зарядка от другой «зелёной» машины станет хорошей альтер­нативой дорого­стоящему вызову эвакуатора. Помимо других электрокаров, F‑150 может запитывать инструмент или целый дом.

В начале месяца Ford признал, что недооценил масштабы спроса на электро­­мобили, и он сильно превысил его ожидания. Он удвоил производ­ственный план на два года, хотя стоило бы даже утроить. Кроме того, компания работает над созданием абсолютно новой платформы, на которой будут построены «зелёные» пикапы.