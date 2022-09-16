Ford показал четырёхдверный Mustang

Материал по теме
Великие автодизайнеры, о которых вы не слышали: Ричард Тиг, придумавший Jeep Cherokee
Компания GAC представила электрический суперкар стоимостью 11 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Компания Ford в рамках премьеры спорткара Mustang нового поколения обнародовала набор поисковых эскизов — дизайнерских скетчей, которые иллюстрируют работу над внешностью модели. На одном из них обнаружился четырёхдверный вариант Мустанга, о котором компания никогда не сообщала официально.
Седьмое поколение Ford Mustang дебютировало накануне. Спорткар получил новую внешность, современный «цифровой» салон и двигатели объёмом 2,3 и 5,0 литра, а также сохранил механическую коробку передач и задний привод.