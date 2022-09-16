Ford показал четырёхдверный Mustang

Не исключено, по замыслу дизайнера габариты купе и седана могли бы быть одинаковыми, а вторая пара дверей предназначена лишь для облегчения доступа на задние сиденья. Схожую дверную компоновку имело, к примеру, купе Mazda RX-8, за исключением того, что у японского спорткара задние боковые двери открывались против хода движения

, а средняя стойка кузова отсутствовала.