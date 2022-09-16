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Ford показал четырёхдверный Mustang
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Дмитрий Елизаров

Компания Ford в рамках премьеры спорткара Mustang нового поколения обнародовала набор поисковых эскизов — дизайнерских скетчей, которые иллюстрируют работу над внешностью модели. На одном из них обнаружился четырёхдверный вариант Мустанга, о котором компания никогда не сообщала официально.

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  • Создан этот эскиз одним из старших дизайнеров Ford Кристофером Стивенсом. Силуэт четырёхдверки, изображённой в профиль, практически идентичен силуэту двухдверного Ford Mustang, за исключением более компактно оформленной кормы. Вторая пара дверей, судя по эскизу, должна открываться вместе с частями задних крыльев, при этом выглядят они заметно более короткими, чем передние.
  • Не исключено, по замыслу дизайнера габариты купе и седана могли бы быть одинаковыми, а вторая пара дверей предназначена лишь для облегчения доступа на задние сиденья. Схожую дверную компоновку имело, к примеру, купе Mazda RX-8, за исключением того, что у японского спорткара задние боковые двери открывались против хода движения, а средняя стойка кузова отсутствовала.
  • Так или иначе, концерн Ford никогда официально не сообщал о возможности выпуска четырёхдверного Мустанга. Кроме того, сейчас и Ford, и другие производители активно выводят седаны из своих модельных линеек. Таким образом, вероятнее всего, этот проект останется дизайнерской фантазией.

Седьмое поколение Ford Mustang дебютировало накануне. Спорткар получил новую внешность, современный «цифровой» салон и двигатели объёмом 2,3 и 5,0 литра, а также сохранил механическую коробку передач и задний привод.

Как считаете, стоило бы выпустить четырёхдверный Мустанг?

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