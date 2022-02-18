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Ford показал новый рамный внедорожник на видео

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Дмитрий Елизаров

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Компания Ford опубликовала видеотизер нового внедорожника Everest и назвала дату премьеры — рассекретят новинку уже 1 марта. Базироваться новинка будет на платформе пикапа Ranger, но получит семиместный салон.

  • Источником тизера стало подразделение Ford в Южной Африке. Предполагается, что новый Everest готовят в первую очередь для этого региона, а также для Юго-Восточной Азии — он станет своего рода заменой новому Bronco, который пока не стал глобальной моделью.
  • Видеотизер ещё раз демонстрирует, что оформление кузова Everest будет практически полностью совпадать с внешностью Ranger: как минимум, внедорожник получит аналогичные С-образные ходовые огни и угловатую переднюю часть с рельефным капотом.
  • Кроме того, Ranger поделится с новинкой ходовой частью и моторной гаммой. Ожидается, что Everest будут комплектовать главным образом дизельными двигателями, хотя в некоторых странах он может получить и бензиновый турбированный V6. Кроме того, новая платформа обеспечит внедорожнику некоторое увеличение габаритов и колёсной базы, что должно положительно сказаться на объёме внутреннего пространства.

Ранее Ford демонстрировал видеотизер заряженной версии пикапа Ranger с традиционным именем Raptor, премьера которой состоится 22 февраля. Однако появится ли аналогичное исполнение у Everest, пока неизвестно.

В России пригодились бы рамные Ford?

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