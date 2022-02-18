Ford показал новый рамный внедорожник на видео

Материал по теме
Ford готовит рамный внедорожник на базе нового пикапа Ranger
Илон Маск предложил построить подземные тоннели для Tesla в Майами
Компания Ford опубликовала видеотизер нового внедорожника Everest и назвала дату премьеры — рассекретят новинку уже 1 марта. Базироваться новинка будет на платформе пикапа Ranger, но получит семиместный салон.
Ранее Ford демонстрировал видеотизер заряженной версии пикапа Ranger с традиционным именем Raptor, премьера которой состоится 22 февраля. Однако появится ли аналогичное исполнение у Everest, пока неизвестно.