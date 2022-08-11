Ford подготовил особые Bronco и Bronco Sport в стиле 1960-х годов

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Александр Шохинов
Компания Ford представила специальную серию внедорожника Bronco, созданную в честь классических машин 1966 года. В неё войдут трёх- и пятидверные Bronco и Bronco Sport, которые получат приставку Heritage Edition и Heritage Limited Edition в названии. В каждом кузове будет выпущено не более 1966 автомобилей.
В начале июля Ford объявлял, что планирует начать продажи внедорожника на рынках Европы, где он станет конкурировать с Land Rover Defender. Европейцам машина будет предлагаться исключительно в пятидверном исполнении, а общий тираж будет ограниченным. Точное количество автомобилей пока не раскрывается.