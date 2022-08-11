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Ford подготовил особые Bronco и Bronco Sport в стиле 1960-х годов
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Александр Шохинов

Компания Ford представила специальную серию внедорожника Bronco, созданную в честь классических машин 1966 года. В неё войдут трёх- и пятидверные Bronco и Bronco Sport, которые получат приставку Heritage Edition и Heritage Limited Edition в названии. В каждом кузове будет выпущено не более 1966 автомобилей.

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  • Под капотом новинок разместятся 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы или 334-сильный двигатель объёмом 2,3 литра. Помимо этого топовые модификации можно оснастить 2,7-литровым агрегатом.
  • Внешне машины можно будет узнать по сочетанию красного, жёлтого или голубого цветов кузова с белым оттенком Oxford White. Решётка радиатора окрашена белой эмалью и дополнена крупной надписью. В зависимости от версии на неё нанесено название марки либо модели.
  • Особые Bronco получат доработанные крылья с расширителями колёсных арок в ретростиле, стальные бамперы с порошковым покрытием, 17-дюймовые колёсные диски с белыми акцентами, грязевые шины.
  • В салоне лимитированных внедорожников появятся обшитые кожей с клетчатым узором сиденья и оригинальные коврики, а передняя панель будет окрашена в белый цвет.
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Ford Bronco Sport Heritage Edition

  • Топовая версия Ford Bronco Sport Heritage Limited будет отличаться увеличенными 29-дюймовыми внедорожными шинами, хромированными логотипами на кузове и в салоне, а также оригинальной отделкой передней панели микрофиброй.
  • Стоимость Bronco Sport Heritage Edition составляет 34 245 долларов, Bronco Sport Heritage Limited 44 655 долларов, Bronco Heritage Edition оценён в 44 305 долларов, а Bronco Heritage Limited — в 66 895 долларов. Заказы на младший кроссовер уже открыты, внедорожники поступят в продажу позже до конца года.

В начале июля Ford объявлял, что планирует начать продажи внедорожника на рынках Европы, где он станет конкурировать с Land Rover Defender. Европейцам машина будет предлагаться исключительно в пятидверном исполнении, а общий тираж будет ограниченным. Точное количество автомобилей пока не раскрывается.

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