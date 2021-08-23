Подразделение Ford Performance выпустило новый «двигатель из коробки». И это не очередной V8

Автоспортивное подразделение Ford Performance опубликовало изображения своего первого электрического «crate engine» (так называемого «двигателя из коробки» — мотора, который можно заказать у завода отдельно). Судя по сообщению в Твиттере, двигатель получит название Eluminator и будет представлен публике на ноябрьской тюнинг-выставке SEMA, которая традиционно пройдёт в Лас-Вегасе.