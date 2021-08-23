Подразделение Ford Performance выпустило новый «двигатель из коробки». И это не очередной V8

Алексей Олефиренко
Автоспортивное подразделение Ford Performance опубликовало изображения своего первого электрического «crate engine» (так называемого «двигателя из коробки» — мотора, который можно заказать у завода отдельно). Судя по сообщению в Твиттере, двигатель получит название Eluminator и будет представлен публике на ноябрьской тюнинг-выставке SEMA, которая традиционно пройдёт в Лас-Вегасе.
A tease for you: An electric crate motor for your restomod or project.— Ford Performance (@FordPerformance) August 19, 2021
We call it the Eluminator. Available this fall - watch out for more at @SEMASHOW pic.twitter.com/tl4FfskM6X
- Название Eluminator является переосмыслением имени Aluminator — так называется восьмицилиндровый crate engine семейства Coyote, который с 5,2 литра рабочего объёма снимает 580 лошадиных сил. Отличительной особенностью Aluminator является коленвал типа cross-plane, шатунные шейки которого находятся в разных плоскостях. Новый электромотор, по понятным причинам, этой особенности лишён.
- Компания Ford пока что не называла технические характеристики двигателя «Элюминатора», но, как сообщают инсайдеры Carscoops, электромотор будет развивать 285 лошадиных сил мощности и 431 Нм крутящего момента, что сопоставимо с топовыми силовыми агрегатами Ford Mustang четвёртого поколения. Кроме того, электромотор будет достаточно компактным: его длина составит 570 миллиметров, что примерно вдвое меньше длины среднестатистического американского V8.
- Целевой аудиторией новинки станут тюнеры, создающие электрокары на базе классических моделей. Будет ли вместе с мотором представлен и аккумулятор, который сможет элегантно размещаться в подполье стареньких Фордов, — пока неизвестно.
Помимо нового электромотора Ford, на выставке SEMA должен дебютировать и рестомод Volvo, который конструирует команда из женщин-механиков.