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Подразделение Ford Performance выпустило новый «двигатель из коробки». И это не очередной V8
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Алексей Олефиренко

Автоспортивное подразделение Ford Performance опубликовало изображения своего первого электрического «crate engine» (так называемого «двигателя из коробки» — мотора, который можно заказать у завода отдельно). Судя по сообщению в Твиттере, двигатель получит название Eluminator и будет представлен публике на ноябрьской тюнинг-выставке SEMA, которая традиционно пройдёт в Лас-Вегасе.

  • Название Eluminator является переосмыслением имени Aluminator — так называется восьми­цилиндровый crate engine семейства Coyote, который с 5,2 литра рабочего объёма снимает 580 лошадиных сил. Отличитель­ной особен­ностью Aluminator является коленвал типа cross-plane, шатунные шейки которого находятся в разных плоскостях. Новый электро­мотор, по понятным причинам, этой особенности лишён.
  • Компания Ford пока что не называла технические характери­стики двигателя «Элюминатора», но, как сообщают инсайдеры Carscoops, электромотор будет развивать 285 лошадиных сил мощности и 431 Нм крутящего момента, что сопо­ставимо с топовыми силовыми агрегатами Ford Mustang четвёртого поколения. Кроме того, электро­мотор будет достаточно компактным: его длина составит 570 милли­метров, что примерно вдвое меньше длины средне­статисти­ческого американского V8.
  • Целевой аудиторией новинки станут тюнеры, создающие электрокары на базе классических моделей. Будет ли вместе с мотором пред­ставлен и аккумулятор, который сможет элегантно размещаться в подполье стареньких Фордов, — пока неизвестно.

Помимо нового электромотора Ford, на выставке SEMA должен дебютировать и рестомод Volvo, который конструирует команда из женщин-механиков.

Нужен ли классическому «Мустангу» электромотор?

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