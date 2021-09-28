Ford отзовёт электрокроссоверы Mustang Mach-E из-за выпадающих стёкол

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Что такое отзывные кампании и как проверить свой автомобиль
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Дмитрий Елизаров
Компания Ford в октябре объявит отзывную кампанию для электрокроссоверов Mustang Mach‑E. Как уточняет Carscoops, производитель обнаружил недостатки в методе крепления лобового стекла. Ещё одной проблемой для владельцев электрокаров может оказаться панорамный люк в крыше.
В России Ford легковые автомобили и электрокары не продаёт. Однако отзывные кампании этой марки проходят и в нашей стране. К примеру, в апреле нынешнего года на ремонт были отправлены около 3 тысяч автомобилей моделей Mondeo, S‑Max и Galaxy, собранных в 2014–2015 годах. У них внезапно может выйти из строя электроусилитель руля.