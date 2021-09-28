Ford отзовёт электрокроссоверы Mustang Mach-E из-за выпадающих стёкол

Расследование ситуации Ford начал ещё в июне, когда на одном из электрокаров, владелец которого обратился к дилеру за заменой треснув­шего стекла, обнаружили недостаточно прочную его фиксацию. Изучение проблемы выявило недостатки клеящего состава.

В Ford посчитали, что этот недостаток может быть опасен не только потому, что швы не обеспечивают достаточной герметичности, но и по причине повышенного риска травм при ДТП. Случаев выпадения лобовых стёкол, как и пострадавших по этой причине водителей либо пассажиров электро­кроссоверов, производитель не выявил. Однако в Ford выяснили, что аналогичный состав применялся при креплении стеклянных панелей крыши, поэтому такие Mustang Mach‑E тоже отзовут.

Всего в отзывной кампании поучаствуют 17 692 вседорожника с потенциально проблемными лобовыми стёклами и 13 544 машины с возможно неисправными люками. Лобовые стёкла бесплатно пере­установят, а швы панелей крыши дополнительно герметизируют.

В России Ford легковые автомобили и электрокары не продаёт. Однако отзывные кампании этой марки проходят и в нашей стране. К примеру, в апреле нынешнего года на ремонт были отправлены около 3 тысяч автомобилей моделей Mondeo, S‑Max и Galaxy, собранных в 2014–2015 годах. У них внезапно может выйти из строя электро­усилитель руля.