Ford отозвал 49 000 проданных электрокаров Mustang Mach-E и остановил поставки новых

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Кирилл Малышев
Компания Ford объявила отзыв для электрических кроссоверов Mustang Mach‑E. Под него попали 48 924 машины, выпущенные с 27 мая 2020 года по 24 мая 2022‑го. Сервисная акция затронет также новые, но ещё не реализованные электромобили, пишет портал The Drive.
Это уже не первый отзыв для электрокроссовера. В сентябре их проверяли из-за некачественной установки стёкол. А год назад в софте всплыла ошибка, которая превращала Mustang Mach-E в «недвижимость» даже с заряженным аккумулятором.