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Ford отозвал 49 000 проданных электрокаров Mustang Mach-E и остановил поставки новых

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Кирилл Малышев

Компания Ford объявила отзыв для электрических кроссоверов Mustang Mach‑E. Под него попали 48 924 машины, выпущенные с 27 мая 2020 года по 24 мая 2022‑го. Сервисная акция затронет также новые, но ещё не реализованные электромобили, пишет портал The Drive.

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  • Выяснилось, что электрокары могут внезапно потерять тягу на ходу или будут не в состоянии тронуться с места. Неисправность кроется в соединении тяговой батареи с остальными системами машины. Оно может перегреться и отключиться.
  • Ford отмечает, что причиной появления неисправности может быть быстрая зарядка постоянным током или частые интенсивные старты с места. Решением станет обновление ПО, которое сделается доступным владельцам со следующего месяца. Его можно скачать самому и обновить систему «по воздуху». Оно не допустит прохождение через проблемный участок слишком большого тока.
  • Под отзыв попали уже проданные автомобили. Однако Ford не уверен, что дефекта нет в произведённых, но ещё не переданных клиентам машинах. Поэтому для дополнительных проверок поставки временно остановят. Но дилеры продолжают принимать заказы на модель.

Это уже не первый отзыв для электрокроссовера. В сентябре их проверяли из-за некачественной установки стёкол. А год назад в софте всплыла ошибка, которая превращала Mustang Mach-E в «недвижимость» даже с заряженным аккумулятором.

Как считаете, какие машины надёжнее?

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