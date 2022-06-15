Ford отозвал 49 000 проданных электрокаров Mustang Mach-E и остановил поставки новых

Ford отмечает, что причиной появления неисправности может быть быстрая зарядка постоянным током или частые интенсивные старты с места. Решением станет обновление ПО, которое сделается доступным владельцам со следующего месяца. Его можно скачать самому и обновить систему «по воздуху». Оно не допустит прохождение через проблемный участок слишком большого тока.