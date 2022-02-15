Детали интерьера пикапа Ford Maverick можно будет распечатать на 3D-принтере

Компания Ford опубликовала в открытом доступе некоторые технические данные о конфигурации интерьера пикапа maverick. Речь идёт в первую очередь о геометрии и размерах особых ниш для мелочей, которые Ford именует FITS (Ford Integrated Tether System). Их чертежи рассекретили для того, чтобы владельцы пикапов могли самостоятельно изготавливать аксессуары для Maverick посредством 3D-печати.