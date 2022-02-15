Детали интерьера пикапа Ford Maverick можно будет распечатать на 3D-принтере

Компания Ford опубликовала в открытом доступе некоторые технические данные о конфигурации интерьера пикапа maverick. Речь идёт в первую очередь о геометрии и размерах особых ниш для мелочей, которые Ford именует FITS (Ford Integrated Tether System). Их чертежи рассекретили для того, чтобы владельцы пикапов могли самостоятельно изготавливать аксессуары для Maverick посредством 3D-печати.
- FITS по замыслу Ford — это не только ниши, но и слоты для установки дополнительных аксессуаров, которые компания также продаёт. Всего в интерьере Maverick имеется восемь таких слотов как в передней части салона, так и под задними сиденьями, а также в районе центральной консоли.
- Как заявил изданию Newsweek один из менеджеров по дизайну Ford Скотт Андерсон, компания готова пойти на снижение продаж фирменных аксессуаров. В Ford посчитали, что разрабатывая и изготавливая предметы для интерьера Maverick самостоятельно его владельцы будут чувствовать более тесную связь со своими автомобилями. Кроме того, таким способом Ford решил поддержать набирающее в США обороты увлечение 3D-печатью.
- В компании отметили, что уже зафиксировали появление множества самодеятельных проектов для Maverick — их создатели не только разрабатывают аксессуары, но и обмениваются ими в Сети. Публикация оригинальных чертежей поможет этим проектам стать более точными и функциональными.
Ford Maverick, дебютировавший в июне прошлого года, стал самым доступным пикапом концерна. Грузовик с несущим кузовом предлагается с бензиновым турбомотором и гибридной силовой установкой и стоит минимум 19 995 долларов (около полутора миллионов рублей). Такая цена спровоцировала резкий всплеск популярности модели.