Ford передумал выпускать пикап на базе нового Bronco

Материал по теме
Передний привод и электромотор: у Ford появился дешёвый пикап
Новая BMW M4 прошла «лосиный тест» хуже бюджетного Форда
Дмитрий Елизаров
Компания Ford решила не разрабатывать версию внедорожника Bronco с кузовом пикап. Об этом пишет Automotive News со ссылкой на осведомлённые источники среди поставщиков американского концерна. Предполагаемая причина отказа — боязнь внутренней конкуренции с другими моделями Ford.
При этом младший представитель семейства Bronco — кроссовер Bronco Sport — в пикап уже перевоплотился. Лёгкий грузовик с несущим кузовом под названием Maverick компания Ford представила в начале нынешнего лета. Заявленная цена базовой комплектации в 19 995 долларов спровоцировала ажиотажный спрос: число предзаказов на Ford Maverick в США уже превысило 100 тысяч.