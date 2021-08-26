Ford передумал выпускать пикап на базе нового Bronco

Ожидалось, что четырёхдверный пикап на базе Bronco компания Ford выведет на рынок в 2024 году, а его основным соперником станет Jeep Gladiator. Однако, как заявил изданию один из топ-менеджеров Ford Майк Левин, в руководстве концерна вполне удовлет­ворены продажами актуальной внедорожной линейки, включая уже существующие пикапы.

Эксперты предполагают, что отказ от разработки нового грузовика связан с опасениями руко­водства Ford ухудшить продажи других моделей — например, средне­размерного пикапа Ford Ranger.

При этом младший представитель семейства Bronco — кроссовер Bronco Sport — в пикап уже пере­воплотился. Лёгкий грузовик с несущим кузовом под названием Maverick компания Ford представила в начале нынешнего лета. Заявленная цена базовой комплектации в 19 995 долларов спрово­цировала ажиотажный спрос: число предзаказов на Ford Maverick в США уже превысило 100 тысяч.