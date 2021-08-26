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Ford передумал выпускать пикап на базе нового Bronco
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Дмитрий Елизаров

Компания Ford решила не разрабатывать версию внедорожника Bronco с кузовом пикап. Об этом пишет Automotive News со ссылкой на осведомлённые источники среди поставщиков американского концерна. Предполагаемая причина отказа — боязнь внутренней конкуренции с другими моделями Ford.

  • Ожидалось, что четырёхдверный пикап на базе Bronco компания Ford выведет на рынок в 2024 году, а его основным соперником станет Jeep Gladiator. Однако, как заявил изданию один из топ-менеджеров Ford Майк Левин, в руководстве концерна вполне удовлет­ворены продажами актуальной внедорожной линейки, включая уже существующие пикапы.
  • Эксперты предполагают, что отказ от разработки нового грузовика связан с опасениями руко­водства Ford ухудшить продажи других моделей — например, средне­размерного пикапа Ford Ranger.

При этом младший представитель семейства Bronco — кроссовер Bronco Sport — в пикап уже пере­воплотился. Лёгкий грузовик с несущим кузовом под названием Maverick компания Ford представила в начале нынешнего лета. Заявленная цена базовой комплектации в 19 995 долларов спрово­цировала ажиотажный спрос: число предзаказов на Ford Maverick в США уже превысило 100 тысяч.

А вам пригодился бы проходимый пикап?

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