Volkswagen не будет выпускать заряженную версию пикапа Amarok

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Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen готовит к выходу пикап Amarok нового поколения, который будет базироваться на платформе одноклассника Ford Ranger. У пикапа от Ford уже имеется заряженная модификация Raptor, однако немецкая версия грузовика, как пишет CarsGuide, «горячего» варианта не получит — как минимум при содействии Ford.
Официальная дата дебюта нового пикапа пока не озвучена. Ожидается, что основными отличиями VW Amarok от донора станут дизайн кузова и интерьера — в доказательство этого компания публиковала эскизы-скетчи, изображающие будущую новинку.