Volkswagen не будет выпускать заряженную версию пикапа Amarok

Какие именно двигатели получит новый VW Amarok, официально пока не сообщалось, но по данным издания моторную гамму для пикапа позаимствуют у Ford Ranger. Возглавит её 3,0-литровый дизельный V6, развивающий 250 л.с. и 600 Нм и работающий в паре с десятидиапазонным «автоматом». Кроме того, окажутся доступны четырёхцилиндровые дизельные моторы на 170 л.с. (405 Нм) и 210 л.с. (500 Нм).