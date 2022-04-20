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Volkswagen не будет выпускать заряженную версию пикапа Amarok

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen готовит к выходу пикап Amarok нового поколения, который будет базироваться на платформе одноклассника Ford Ranger. У пикапа от Ford уже имеется заряженная модификация Raptor, однако немецкая версия грузовика, как пишет CarsGuide, «горячего» варианта не получит — как минимум при содействии Ford.

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  • Издание ссылается на заявление одного из топ-менеджеров концерна Али Джаммула, который сказал, что версия Raptor для пикапа останется прерогативой Ford. Это способ защитить права концерна и не усугублять конкуренцию между соплатформенными моделями.
  • По данным источников издания, представители VW не раз обращались к партнёрам из Ford с предложением разработать экстремальную версию для будущего Amarok. Однако контракт двух производителей подразумевает обмен только технологиями для традиционного транспорта и не учитывает разработок подразделения Ford Performance.
  • Тем не менее Volkswagen способен создать заряженную модификацию пикапа собственными силами. Ещё в феврале сообщалось, что партнёром Volkswagen по этому проекту может стать австралийское ателье Walkinshaw Performance — его специалисты уже проектировали для немецкого концерна ряд спецверсий существующих моделей.
  • Какие именно двигатели получит новый VW Amarok, официально пока не сообщалось, но по данным издания моторную гамму для пикапа позаимствуют у Ford Ranger. Возглавит её 3,0-литровый дизельный V6, развивающий 250 л.с. и 600 Нм и работающий в паре с десятидиапазонным «автоматом». Кроме того, окажутся доступны четырёхцилиндровые дизельные моторы на 170 л.с. (405 Нм) и 210 л.с. (500 Нм).

Официальная дата дебюта нового пикапа пока не озвучена. Ожидается, что основными отличиями VW Amarok от донора станут дизайн кузова и интерьера — в доказательство этого компания публиковала эскизы-скетчи, изображающие будущую новинку.

А нужен вообще марке Volkswagen свой пикап?

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