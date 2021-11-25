Ford обвинили в копировании дизайна зарядных устройств Tesla

Пользователи Твиттера раскритиковали зарядную станцию Ford в американском Довере: дизайн зарядных устройств на ней сильно напоминает быстрые электрозаправки Supercharger от Tesla.
- Сходство сложно не заметить: по размерам и форме, близкой к прямоугольному параллелепипеду, зарядки Level 2 от Ford действительно очень похожи на устройства Tesla, не считая отсутствия у последних острых углов. Кроме того, обе зарядки имеют полость внутри. Однако, если у Tesla туда помещается провод с пистолетом, у Ford это лишь элемент дизайна — кабель и вилка крепятся сбоку.
- На поразительное сходство обратили внимание пользователи Twitter, в частности, высказался и разработчик визуальной концепции для Supercharger директор по дизайну продукции Tesla Хавьер Вердура. Он назвал зарядки Level 2 «неискренней, чересчур громоздкой, плохо выполненный подделкой» Supercharger. Вердура — второй человек в компании в вопросах дизайна и обладатель престижных премий индустрии: Red Dot, IDEA и Good Design.
And by fancy you mean disingenuous, unnecessarily large, poorly executed knock-off of our design— Javier Verdura (@JVerdura) November 23, 2021
- Другой аккаунт выложил в Twitter фотографию той самой зарядной станции в городе Довер, сопроводив её подписью: «Посмотрите! Станция Supercharger открылась недалеко от дилерского центра Ford в Довере, штат Делавэр».
Hey look!! A new Supercharger is now open at a Ford dealer in Dover, DE!! pic.twitter.com/FhCazxFZ3y— The Supercharger Updates Guy (@MarcoRPTesla) November 23, 2021
- Виртуальный конфликт между двумя американскими автопроизводителями идёт уже давно. Недавно директор по коммуникациям Ford в Северной Америке Майк Левин опубликовал фото красного пикапа Ford F-150 Lightning, припаркованного у штаб-квартиры Tesla в Калифорнии. Очевидно, такой жест можно расценить как вызов пикапам Tesla.
Rapid Red F-150 Lightning looks great! 🛻⚡️ pic.twitter.com/JVp8k8Exyj— Mike Levine (@mrlevine) November 23, 2021
Ранее, когда владельцы электрокаров Tesla столкнулись со сбоем работы фирменного приложения и несколько часов не могли разблокировать двери, всё тот же Майк Левин не упустил случая, чтобы напомнить в Twitter о том, что современные Ford от этой проблемы избавлены ещё на завод