Ford обвинили в копировании дизайна зарядных устройств Tesla

Ранее, когда владельцы электрокаров Tesla столкнулись со сбоем работы фирменного приложения и несколько часов не могли разблокировать двери, всё тот же Майк Левин не упустил случая, чтобы напомнить в Twitter о том, что современные Ford от этой проблемы избавлены ещё на завод