Автомобили Ford научатся автоматически соблюдать скоростные ограничения

Ford тестирует технологию при поддержке городских властей Кёльна на двух электромобилях e-Transit. Продолжатся испытания до марта 2023 года. Будет ли впоследствии применяться эта система на легковых машинах или останется прерогативой коммерческого транспорта, пока не уточняется.

Ещё одна технология для городского трафика, которую сейчас разрабатывает Ford Europe, — это система дистанционного управления светофорами. Электроника светофоров должна научиться распознавать приближающиеся автомобили экстренных служб и обеспечивать им «зелёную волну». Предполагается, что это как ускорит прибытие машин скорой помощи на место, так и в целом успокоит городской трафик.