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Автомобили Ford научатся автоматически соблюдать скоростные ограничения

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford запустила в немецком Кёльне программу тестирования системы под названием Geofencing Speed ​​Limit Control. Она позволит автомобилям автоматически снижать скорость до лимитов, действующих на конкретных участках дорог. Базируется технология не на ассистенте распознавания дорожных знаков, а на высокоточной навигации.

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  • Для работы технологии автомобилю необходима навигационная система с возможностью обновления данных в режиме реального времени. Ford разделит дорожные карты на виртуальные скоростные зоны в зависимости от действующих ограничений скорости и научит бортовую электронику их распознавать.
  • При пересечении границы такой зоны автомобиль будет выдавать водителю уведомление, а электроника автоматически снизит скорость до приемлемого уровня. Кроме того, технология предусматривает и возможность «ручного управления»: водитель сможет сам задавать для определённых зон лимиты скорости.
  • Ford тестирует технологию при поддержке городских властей Кёльна на двух электромобилях e-Transit. Продолжатся испытания до марта 2023 года. Будет ли впоследствии применяться эта система на легковых машинах или останется прерогативой коммерческого транспорта, пока не уточняется.

Ещё одна технология для городского трафика, которую сейчас разрабатывает Ford Europe, — это система дистанционного управления светофорами. Электроника светофоров должна научиться распознавать приближающиеся автомобили экстренных служб и обеспечивать им «зелёную волну». Предполагается, что это как ускорит прибытие машин скорой помощи на место, так и в целом успокоит городской трафик.

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