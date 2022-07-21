Ford научил зарядную станцию самостоятельно подключаться к электрокару

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Где и как можно заряжать электромобили
На продажу выставили культовый спорткар Toyota MR2 из 1990-х, который не ездил 32 года
Дмитрий Елизаров
С новой зарядной станцией от Ford водителю электромобиля не придётся выходить из салона, чтобы подключить кабель к гнезду. Зарядку оснастили «роборукой», которая сделает это самостоятельно. По мнению Ford, такое нововведение рассчитано в первую очередь на людей с ограниченными возможностями передвижения.
В конце мая стало известно, что Ford разрабатывает систему, которая позволит автомобилям автоматически соблюдать скоростные ограничения. Базируется она на высокоточной навигации.