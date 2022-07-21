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Ford научил зарядную станцию самостоятельно подключаться к электрокару

Новости

Дмитрий Елизаров

С новой зарядной станцией от Ford водителю электромобиля не придётся выходить из салона, чтобы подключить кабель к гнезду. Зарядку оснастили «роборукой», которая сделает это самостоятельно. По мнению Ford, такое нововведение рассчитано в первую очередь на людей с ограниченными возможностями передвижения.

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  • В Ford назвали свою разработку «дополнительным удобством для одних и абсолютной необходимостью для других»: по данным компании, для некоторых водителей с ограниченными возможностями затруднительно как поднять кабель зарядного устройства, так и приложить усилия для того, чтобы вставить его в разъём электрокара. Некоторые категории таких автомобилистов определяют простоту использования зарядки как ключевой фактор при решении о покупке электромобиля.
  • Разработанная в Ford «роборука» способна действовать полностью самостоятельно, а подать ей команду на подключение можно через приложение смартфона, не покидая водительского кресла.
  • Предполагается, что первоначально такие зарядные станции будут устанавливать на парковочных местах для инвалидов, а после применение «роборуки» может быть расширено. К примеру, ею могут начать оснащать зарядные станции для автономного транспорта, способного подъезжать к «зарядкам» без водителя.
  • Когда стартует практическое применение технологии, пока неизвестно: сейчас «роборука» проходит испытания.

В конце мая стало известно, что Ford разрабатывает систему, которая позволит автомобилям автоматически соблюдать скоростные ограничения. Базируется она на высокоточной навигации.

А вам пригодилась бы такая «роборука»?

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