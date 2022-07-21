Ford научил зарядную станцию самостоятельно подключаться к электрокару

В Ford назвали свою разработку «дополнительным удобством для одних и абсолютной необходимостью для других»: по данным компании, для некоторых водителей с ограниченными возможностями затруднительно как поднять кабель зарядного устройства, так и приложить усилия для того, чтобы вставить его в разъём электрокара. Некоторые категории таких автомобилистов определяют простоту использования зарядки как ключевой фактор при решении о покупке электромобиля.