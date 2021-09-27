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Электрокар Ford 2030 года от 8-летних детей: представлены изображения
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Дмитрий Елизаров

Британское подразделение концерна Ford представило эскизы концепта Future Generation — «автомобиля для 2030 года». Разработали дизайн-концепт на основе опроса школьников в возрасте 8 и 9 лет: по мнению Ford, они станут первым поколением, которое будет сдавать на права в полностью электрическом мире. Оказалось, что больше всего будущие водители хотели бы, чтобы их машина умела летать.

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  • Среди опрошенной молодёжи 79% заявили, что с нетерпением ждут возможности сесть за руль, при этом половина участников исследования предпочла бы именно электрокар. За бензиновый двигатель высказались 17% опрошенных, за дизель — 10%.
  • Среди главных функций, которые они хотели бы видеть в автомобиле будущего, основным приоритетом оказалась способность перемещаться по воздуху. Кроме того, участики исследования упоминали комфортные кресла, развитую акустическую систему и возможность автономного управления.
  • Эскиз электромобиля для «поколения будущего» создал шеф-дизайнер экстерьера европейских Фордов Недзад Муйчинович. Ford Future Generation выполнен в красно-чёрной цветовой гамме, которая, по итогам опроса, оказалась самой популярной комбинацией.
  • Попутно в Ford опросили ещё и около 2 тысяч взрослых британцев. Выяснилось, что пятая часть из них считает, что запрещать автомобили с ДВС не стоит. Среди факторов, которых им будет не хватать в электрокарах, участники опроса назвали посещение заправочных станций, звук двигателя и необходимость переключения передач. При этом почти 40% опрошенных заявили, что опасаются просто не справиться с электро­мобилем в силу его технической сложности.

В начале года компания Ford заявляла о намерении в ближайшем будущем электрифицировать свою европейскую линейку — полностью отказаться от ДВС фирма планирует к 2030 году. Пять лет спустя двигатели внутреннего сгорания могут быть запрещены на законо­дательном уровне, так как власти Евросоюза собираются ввести нулевые стандарты вредных выбросов.

Мечтали когда-нибудь о летающем автомобиле?

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