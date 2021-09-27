Электрокар Ford 2030 года от 8-летних детей: представлены изображения

Британское подразделение концерна Ford представило эскизы концепта Future Generation — «автомобиля для 2030 года». Разработали дизайн-концепт на основе опроса школьников в возрасте 8 и 9 лет: по мнению Ford, они станут первым поколением, которое будет сдавать на права в полностью электрическом мире. Оказалось, что больше всего будущие водители хотели бы, чтобы их машина умела летать.