Ford Bronco для Европы: первые подробности

В него войдут, к примеру, медиасистема с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора и акустикой B&O на 10 динамиков

, 18-дюймовые колёсные диски и большой набор водительских ассистентов для бездорожья. Кроме того, европейские Bronco по умолчанию оборудуют блокировкой заднего дифференциала

, а аналогичный компонент на передней оси и система отключения стабилизаторов поперечной устойчивости будут предложены как дополнительные опции. Тем самым Ford

планирует позиционировать

Bronco как автомобиль класса, близкого к премиальному.