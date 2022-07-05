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Ford Bronco для Европы: первые подробности

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Дмитрий Елизаров

Компания объявила о планах по выводу на европейский рынок внедорожника Bronco, изначально спроектированного только для США. В странах Европы основным конкурентом модели станет Land Rover Defender. При этом продажи внедорожника будут строго ограниченными.

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  • Компания рассчитывает продать в Европе лимитированную партию Bronco, хотя точное количество автомобилей, предназначенных для реализации, пока не названо. Кроме того, в Европу Ford будет поставлять только пятидверные версии Bronco с полным приводом и расширенным списком оборудования.
  • В него войдут, к примеру, медиасистема с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора и акустикой B&O на 10 динамиков, 18-дюймовые колёсные диски и большой набор водительских ассистентов для бездорожья. Кроме того, европейские Bronco по умолчанию оборудуют блокировкой заднего дифференциала, а аналогичный компонент на передней оси и система отключения стабилизаторов поперечной устойчивости будут предложены как дополнительные опции. Тем самым Ford планирует позиционировать Bronco как автомобиль класса, близкого к премиальному.
  • При этом Ford не собирается разрабатывать Bronco с правосторонним расположением органов управления. Таким образом, как минимум в Великобританию внедорожник официально поставляться не будет. Это решение лишит возможности купить внедорожник также жителей Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. По мнению производителя, потенциал модели на этих рынках не оправдает расходов на разработку новой модификации.

С какими двигателями Ford Bornco появится в Европе, пока неизвестно. Неясна и судьба хардкорной версии Bronco R, которую внедорожник получил в начале года. Она отличается перенастроенной для скоростного преодоления бездорожья подвеской и 400-сильной версией трёхлитрового турбированного V6.

Если уж в Европе появится, может, и до России доедет?

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