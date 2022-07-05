Ford Bronco для Европы: первые подробности

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Владельцы Ford Bronco массово пожаловались на поломку двигателей
Седан Lexus ES в Европе получил новые функции, но внешне не изменился
Дмитрий Елизаров
Компания объявила о планах по выводу на европейский рынок внедорожника Bronco, изначально спроектированного только для США. В странах Европы основным конкурентом модели станет Land Rover Defender. При этом продажи внедорожника будут строго ограниченными.
С какими двигателями Ford Bornco появится в Европе, пока неизвестно. Неясна и судьба хардкорной версии Bronco R, которую внедорожник получил в начале года. Она отличается перенастроенной для скоростного преодоления бездорожья подвеской и 400-сильной версией трёхлитрового турбированного V6.