Ford начал строить крупнейший завод в своей истории

Дмитрий Елизаров
Компания Ford обнародовала некоторые подробности строительства нового завода, который будет возведён в штате Теннесси. Совершенно новое предприятие получит собственное название BlueOval City («Город голубого овала» — отсылка к логотипу Ford) и станет крупнейшим заводом в истории концерна. Выпускать здесь будут некий не представленный пока батарейный пикап.
- Завод займёт территорию в 15,5 квадратных километра. Сейчас на месте будущего предприятия возводятся стальные каркасные конструкции: для подготовки к их установке строителям пришлось переместить 3,5 миллиона кубометров почвы и 370 тысяч тонн камней.
- Работать здесь будут не менее 6 тысяч человек. Запустить завод планируется уже в 2025 году, а через год он выйдет на проектную мощность. Эти данные пока не раскрываются, но к 2026 году Ford рассчитывает выпускать и продавать по 2 миллиона электрокаров ежегодно.
- С какой именно модели начнётся работа нового завода, также пока неизвестно. Компания сообщила лишь, что электромобиль окажется пикапом и будет «революционным». По одной из версий, Ford разрабатывает модель более компактную, чем нынешний F-150 Lightning для конкуренции с будущими новинками от Chevrolet и Ram.
Последним знаковым пополнением модельного ряда Ford стал спорткар Mustang нового поколения. Модель избежала электрификации и вместо ожидаемой гибридной установки сохранила классические бензиновые моторы. Новый Mustang будут оснащать «турбочетвёркой» на 2,3 литра либо 5,0-литровым V8.