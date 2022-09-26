Ford начал строить крупнейший завод в своей истории

Компания Ford обнародовала некоторые подробности строительства нового завода, который будет возведён в штате Теннесси. Совершенно новое предприятие получит собственное название BlueOval City («Город голубого овала» — отсылка к логотипу Ford) и станет крупнейшим заводом в истории концерна. Выпускать здесь будут некий не представленный пока батарейный пикап.