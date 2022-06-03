Ford Mustang нового поколения сохранит механическую коробку

Какими именно силовыми агрегатами Ford планирует оснащать новый спорткар, пока официально не сообщалось. По одной из версий Mustang станет гибридом: модель сохранит нынешний безнаддувный V8 на 5,0 литра и 2,3-литровую «турбочетвёрку», которые сопроводят электрическими «надстройками». По другой гипотезе,

спорткар сохранит

и версии с традиционными ДВС. Базироваться новый Mustang будет на модернизированной платформе нынешнего поколения.