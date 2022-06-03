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Ford Mustang нового поколения сохранит механическую коробку

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала первый тизер спорткара Mustang нового, седьмого по счёту поколения. На изображении содержится намёк на то, что со сменой поколений культовая модель сохранит механическую коробку.

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  • В букве О в слове Generation можно увидеть схему переключений, которую обычно наносят на рычаг «механики» — в этом случае она изображает классический шестиступенчатый механизм.
  • Какими именно силовыми агрегатами Ford планирует оснащать новый спорткар, пока официально не сообщалось. По одной из версий Mustang станет гибридом: модель сохранит нынешний безнаддувный V8 на 5,0 литра и 2,3-литровую «турбочетвёрку», которые сопроводят электрическими «надстройками». По другой гипотезе, спорткар сохранит и версии с традиционными ДВС. Базироваться новый Mustang будет на модернизированной платформе нынешнего поколения.
  • Дебютирует новый Mustang в апреле 2023 года, выпускать его планируется на заводе во Флэт-Роке. На организацию производства концерн потратит часть из анонсированных инвестиций в размере 3,7 миллиарда долларов. На эти же средства будут расширены сборочные мощности по сборке электрокаров (в первую очередь F-150 Lightning и e-Transit), модернизирован ещё ряд заводов и разработан новый электромобиль.

Ранее механическую коробку получил ещё один культовый спорткар — Toyota Supra нынешнего поколения. До этого купе оснащалось только восьмидиапазонным «автоматом» производства BMW.

Если Мустанг, то две педали или три?

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