Ford Mustang нового поколения сохранит механическую коробку

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Факты про Ford Mustang, которые вы могли не знать
В России приостановлено производство колёсных дисков SKAD
Дмитрий Елизаров
Компания Ford опубликовала первый тизер спорткара Mustang нового, седьмого по счёту поколения. На изображении содержится намёк на то, что со сменой поколений культовая модель сохранит механическую коробку.
Ранее механическую коробку получил ещё один культовый спорткар — Toyota Supra нынешнего поколения. До этого купе оснащалось только восьмидиапазонным «автоматом» производства BMW.