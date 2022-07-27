Новый Ford Mustang решили представить на полгода раньше

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Дмитрий Елизаров
Ford представит новое поколение культового спорткара Mustang уже в сентябре в рамках Детройтского международного автосалона. Об этом пишет Automotive News со ссылкой на данные инсайдеров, знакомых с планами компании. Ранее сообщалось, что новинка дебютирует только в апреле 2023 года.
Производство Ford Mustang нового поколения должно стартовать в первой половине 2023 года, автосалон в Детройте откроется 14 сентября. Ранее компания при помощи первого тизера будущей новинки подтвердила, что спорткар даже со сменой поколений не лишится механической коробки передач.