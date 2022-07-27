Новый Ford Mustang решили представить на полгода раньше

Судя по шпионским фото, новый Ford Mustang в целом сохранит стилистику экстерьера нынешнего поколения, но при этом получит совершенно новый интерьер с большим экраном медиасистемы. Будет модернизирована и моторная гамма: Мустанг получит принципиально те же 2,3-литровую «турбочетвёрку» и V8 на 5,0 литра, но они станут базой для гибридных установок.