Ford хочет возродить купе Thunderbird для конкуренции с Chevrolet Corvette

В 1955 году Ford Thunderbird вышел на рынок именно как конкурент тогдашнего Chevrolet Corvette. Однако позже получил ряд изменений как в конструкции, так и в позиционировании и

превратился в более премиальную модель. Выпуск Thunderbird продолжался до 1997 года, но на период с 2002 по 2005 год он был возрождён как родстер с ретродизайном.