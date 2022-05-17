Ford хочет возродить купе Thunderbird для конкуренции с Chevrolet Corvette

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Дмитрий Елизаров
Компания Ford рассматривает возможность пополнения своей модельной линейки новым купе, для которого возродят имя Thunderbird — впервые оно появилось в середине 1950-х. Как пишет Ford Authority, новинку рассматривают как одного из потенциальных конкурентов Chevrolet Corvette, хотя компоновка для нового Thunderbird планируется иная.
Один из таких родстеров был серьёзно перестроен известным кастомайзером Чипом Фузом по заказу самой компании Ford для тюнинг-шоу SEMA. Уникальный автомобиль под названием Speedbird в прошлом году продавали за 49 995 долларов.