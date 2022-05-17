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Ford хочет возродить купе Thunderbird для конкуренции с Chevrolet Corvette

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford рассматривает возможность пополнения своей модельной линейки новым купе, для которого возродят имя Thunderbird — впервые оно появилось в середине 1950-х. Как пишет Ford Authority, новинку рассматривают как одного из потенциальных конкурентов Chevrolet Corvette, хотя компоновка для нового Thunderbird планируется иная.

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Ford Thunderbird 1955 года

  • В Ford рассчитывают выпустить Thunderbird как своего рода двухдверный гран-турер с передним расположением силового агрегата. Аналогичную компоновку имеет Ford Mustang, но Chevrolet Corvette в нынешнем поколении превратился в среднемоторное купе. Таким образом, технически считать полноценными конкурентами Thunderbird и Corvette будет нельзя. Однако в Ford готовы обострить рыночную ситуацию, учитывая, что актуальный Corvette по итогам 2021 года удерживает 63% своего сегмента на рынке США.
  • Ford продлил собственные права на это название в январе прошлого года. Кроме того, косвенным доказательством намерений концерна издание считает уже реализованные опыты по возрождению знаменитых названий — это Bronco и Maverick.
  • В 1955 году Ford Thunderbird вышел на рынок именно как конкурент тогдашнего Chevrolet Corvette. Однако позже получил ряд изменений как в конструкции, так и в позиционировании и превратился в более премиальную модель. Выпуск Thunderbird продолжался до 1997 года, но на период с 2002 по 2005 год он был возрождён как родстер с ретродизайном.

Один из таких родстеров был серьёзно перестроен известным кастомайзером Чипом Фузом по заказу самой компании Ford для тюнинг-шоу SEMA. Уникальный автомобиль под названием Speedbird в прошлом году продавали за 49 995 долларов.

Как считаете, нужно Форду ещё одно купе?

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