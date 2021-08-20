История редкого для России американского купе Ford LTD и его хозяина

Ford LTD — не самое распространённое американское купе в наших широтах. Которому, кстати, уже больше полувека. Однако истинного ценителя и доброго владельца эта машина обрела именно в России. Пожалуй, только человек искусства способен заметить в этих суровых формах суть и дух того времени, когда автомобильные инженеры и дизайнеры ещё могли творить. И совсем не стеснялись это делать.